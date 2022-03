1 Noch genügend Öl verschiedener Sorten gibt es im Rötenberger Frischemarkt, wie Mitarbeiterin Angelika Haberer zeigt. Die Regale der großen Discounter in der Stadt sehen da überwiegend ganz anders aus. Foto: Wegner

Während in kleineren Märkten auf dem Land eigentlich (noch) alles zu bekommen ist, sieht es in Discountern und Supermärkten mit starkem Kundenverkehr anders aus: Die Regale für Öl, Mehl, Nudeln, Reis und Dosengemüse zeigen mehr oder weniger lichte Stellen.















Schramberg/Schiltach/Aichhalden - Mehl? Wer seine Lieblingsmarke kaufen will, der muss eigentlich in allen Geschäften in Schramberg und Umgebung Abstriche machen: Denn in einem Geschäft gibt es die eine, in einem anderen die andere nicht mehr. Günstige Produkte sind derzeit meist stärker ausverkauft als hochpreisige. "Teure Ware wir eher nicht gehamstert", meint dazu auch Angelika Haberer, die im Rötenberger Frischemarkt arbeitet. Dort beispielsweise ist das Sortiment an Öl noch sehr gut. "Unser Chef Markus Presshoff hat vorgesorgt", weiß die Mitarbeiterin.