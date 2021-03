1 Das Interview von Harry und Meghan mit Operah sorgt für Unruhe in der britischen Monarchie. Foto: dpa/Joe Pugliese

Nachdem eine Frau erfährt, dass Prinz Harry und Meghan kein Geld mehr von der britischen Krone erhalten, startet sie eine Spendenaktion, damit die beiden ihre Luxus-Villa halten können. Die Aktion floppt episch.

Stuttgart - Nachdem Prinz Harry in dem Interview mit Oprah Winfrey verkündete, dass sie kein Geld mehr vom britischen Königshaus und trotzdem noch Ausgaben von bis zu 8,4 Millionen Dollar hätten, startete die Amerikanerin Anastasia Hanson eine Spendenaktion. Unter der Überschrift „Harry and Meghan 5$ Donation to Buy Home“(Harry und Meghan 5$ Spende um ein Haus zu kaufen) suchte sie nach Spendern um den beiden zu helfen ihr 11 Millionen Pfund teures Anwesen in Kalifornien zu bezahlen. Ein Erfolg war die Spendenaktion nicht. Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, wurde die Spendenaktion wieder beendet, nachdem nur 78,64 Pfund (rund 92 Euro) zusammenkamen.

Die Organisatorin schrieb auf der Spendenseite, das „arbeitslose Paar“ gehe zurzeit durch eine schwierige Zeit und habe Probleme für ihre Sicherheit und ihren Lebensstil zu bezahlen, nachdem sie die königliche Familie verlassen haben. Auch wenn die Aktion sich eher wie ein Spaß anhört, besteht die Organisatorin darauf, dass der Aufruf ernst gemeint ist. So sagte sie der britischen Zeitung the Sun: „Ich liebe es zu helfen und versuche alles Mögliche, um zu helfen. Wenn sie auch ein Haus brauchen, helfe ich auch ihnen gerne.“

Auch ohne die Spendenaktion können die ehemaligen Royals ihren Lebensunterhalt weiter bestreiten. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die beiden millionenschwere Deals mit dem Streaminganbieter Netflix abgeschlossen haben. Außerdem verfügt der Prinz auch über ein Millionenerbe, welches ihm seine Mutter nach ihrem Tod hinterlassen hatte.