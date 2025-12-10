Mit einem Brief will Herzogin Meghan ihren schwer kranken Vater erreicht haben. Ihr Team liefert sich indes einen Schlagabtausch mit dem britischen Boulevard.
Montecito/London - Herzogin Meghan (44) hat nach Angaben ihres Sprechers ihren schwer erkrankten Vater mit einem Brief kontaktiert. Entsprechende Berichte bestätigte der Sprecher von Meghan und ihrem Mann Prinz Harry (41) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Schreiben wurde demnach durch eine Vertrauensperson überreicht und befindet sich in den Händen ihres kranken Vaters Thomas Markle.