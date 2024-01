1 Ein Windrad spiegelt sich in einer Solar-Anlage. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Ausbau grüner Energie in Deutschland gewinnt an Fahrt. Anschub gibt es vor allem aus Bayern, wobei ein Energieträger dort klar dominiert.









Berlin - Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist 2023 in keinem anderen Bundesland so stark vorangetrieben worden wie in Bayern. Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur hervor.