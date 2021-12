Megaspannung in der Kreisliga

Winterpause in der Kreisliga A Staffel 1. Nach einer spannenden Vorrunde zeichnet sich ein wenig ab, dass aus dem Führungsquartett FC Hardt, SV Waldmössingen, SGM Aichhalden/Rötenberg und FC Suebia Rottweil wohl der kommende Meister stammen wird.

Winterpause in der Kreisliga A Staffel 1. Nach einer spannenden Vorrunde zeichnet sich ein wenig ab, dass aus dem Führungsquartett FC Hardt, SV Waldmössingen, SGM Aichhalden/Rötenberg und FC Suebia Rottweil wohl der kommende Meister stammen wird. Unsere Zeitung sprach mit den vier Trainern über Taktik, Spieler, Stärken und Schwächen der Teams.















Zur Halbzeit in der Kreisliga Staffel 1 stehen vier Teams relativ dich gedrängt im vordersten Feld der Tabelle. Spitzenreiter ist der FC Hardt. Wird dieses Team am Ende auch Meister?

Nino Eisensteck (Spielertrainer des FC Hardt): Wenn man zur Halbserie oben steht, will man am Ende auch Meister werden. Es werden aber noch viele schwere Aufgaben auf uns warten und jede einzelne werden wir selbstbewusst und vor allem demütig angehen.

Roman Neumann (Spielertrainer des SV Waldmössingen): Es wird definitiv bis zum Ende sehr spannend, daher möchte ich mich nicht festlegen. Dennoch muss man festhalten und neidlos anerkennen, dass Hardt super konstant ist und vor allem defensiv überzeugt.

Manuel Kaltenbacher (Trainer der SGM Aichhalden/Rötenberg): Dazu ist es meiner Meinung noch zu früh. Es mischen doch noch einige Teams mit und es gibt es noch direkte Duelle. Also bis dahin wird noch viel Wasser den Bach runter fließen.

Jonas Baumgartner (Trainer des FC Suebia Rottweil): Ohne Zweifel hat der FC Hardt die beste Ausgangsposition, spielte zuletzt sehr konstant. Dennoch ist nach wie vor vieles möglich. Waldmössingen, Aichhalden/Rötenberg, wir oder auch der SV Irslingen werden alles daransetzen, den FC Hardt noch abzufangen.

Alle vier Teams zeichnet eine überdurchschnittlich gute Angriffsreihe aus. Kann dieser Umstand am Ende den Ausschlag in Sachen Meistertitel geben?

Eisensteck: Ich glaube nicht, dass die Anzahl geschossener Tore entscheidend sein wird. Vielmehr ist es die Mischung aus defensiver Qualität, kombiniert mit attraktivem Offensivfußball.

Neumann: Das denke ich nicht, es müssen mehrere Faktoren zusammenpassen. Offensiv wie defensiv, oder trifft eine Mannschaft noch richtig das Verletzungspech. Die Rückrunde ist lang und man sollte so lang wie möglich mitmischen, denn am Schluss kommt auch etwas Druck auf und da kann sicherlich noch einiges passieren.

Baumgartner: Ich denke, am Ende wird die Form in den entscheidenden Wochen ausschlaggebend sein. Wem es gelingt, die wichtigen Spiele zu gewinnen und konstant seine Leistung abzurufen, wird am Ende ganz vorne stehen.

Kaltenbacher: Natürlich tut uns jedes geschossene Tor gut und bringt uns weiter. Mir ist jedoch wichtig, dass alle Mannschaftsteile funktionieren und miteinander harmonieren. Das homogenste Team wird am Ende des Tages auch ganz oben stehen.

Was hat Ihnen am Auftreten Ihrer Mannschaften in den bisher absolvierten Partien am besten gefallen, bzw. wo sehen Sie die Stärken ihrer Teams?

Eisensteck: Am meisten imponiert mir der Wille und die Lernfähigkeit der Mannschaft. Außerdem hat sie auch immer einen Weg gefunden, schwierige Spiele für sich zu entscheiden. Die defensive Disziplin ist sicher eine unserer großen Stärken.

Neumann: Wir hatten das eine oder andere Spiel, wo wir in Rückstand geraten sind, dennoch konnten wir das drehen und zu unseren Gunsten entscheiden. Wir geben nie auf und auch wenn wir unter Druck oder in Rückstand geraten, weiß ich, dass meine Jungs das noch drehen. Des Weiteren haben wir einen breiten Kader und das ist unsere größte Stärke.

Kaltenbacher: Eine große Stärke war und ist unsere Breite an Spielern, um Verletzungssorgen und Ausfälle zu kompensieren. Aber auch, wie fokussiert meine Mannschaft trainiert und die Spiele angeht, durch Zusammenhalt und Willen auch mal ein Spiel gewinnen, wenn es nicht gerade unser Tag war.

Baumgartner: Im sportlichen Bereich ist sicher unser breiter Kader unsere größte Stärke. Wir haben 22 Feldspieler auf ähnlichem Niveau und zwei herausragende Torhüter. Wir konnten trotz zahlreicher Ausfälle immer noch gute Leistungen bringen.

Welchen Schwächen gilt es innerhalb Ihrer Mannschaften unbedingt abzustellen, um weiterhin vorne mitmischen zu können?

Eisensteck: Jede Mannschaft, egal in welcher Spielklasse, hat irgendwelche Schwächen, auch wir. Wir arbeiten Woche für Woche daran, unsere Schwächen zu minimieren und dabei befinden wir uns auf einem sehr guten Weg.

Neumann: Wir haben definitiv zu viele einfache Gegentore kassiert. Ich möchte nicht alles auf die Verteidigung schieben, aber wir haben in dieser Runde bereits mit drei unterschiedlichen Torhütern gespielt.

Kaltenbacher: Arbeiten müssen wir an der Konstanz. In den Spielen gibt es doch zu viele Leistungsschwankungen. Meinem Team fehlt da einfach noch die Erfahrung und Abgezocktheit in manchen Situationen.

Baumgartner: Wir haben gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel fünf Punkte liegengelassen. Hier hat die Tagesform nicht gepasst. Wir müssen in unseren Leistungen noch konstanter werden und solche Spiele gewinnen.

Ihre Duelle untereinander sind zumeist knapp ausgefallen. Liegt es daran, dass Sie sich taktisch kaum einmal überraschen können?

Eisensteck: In den direkten Duellen kommt es vermehrt auf die jeweilige Tagesform an. Kleinigkeiten haben bisher unsere Spitzenduelle entschieden. Man kennt sich natürlich aus vergangenen Tagen und weiß um einzelne Stärken und Schwächen. Trotzdem wünsche ich mir für uns mehr Dominanz für dies Rückrundenspiele und vielleicht die eine oder andere taktische Überraschung.

Neumann: In diesen sogenannten Topspielen geht es nicht um die taktische Ausrichtung, sondern ganz allein um die Tagesform. Hier will jeder gewinnen und daher stammen auch die knappen Ergebnisse.

Kaltenbacher: Na ja, Taktik, Spielsystem hin oder her. Ich finde, es ist immer eine Sache der Interpretation. In solch heißen Spielen, auch in Derbys, spielt oft die Nervosität und die Tagesform eine große Rolle. Wichtig ist, dass man, wenn nötig, im Spiel auf den Gegner reagieren kann.

Baumgartner: Wir haben gegen die Top Drei der Liga sieben Punkte geholt. Unter anderem einen 4:1-Sieg in Rötenberg gefeiert. Auch in der Rückrunde werden wir die eine oder andere taktische Überraschung bereit haben.

Der FC Hardt und der SV Waldmössingen vertrauen auf einen Spielertrainer, die SGM Aichhalden/Rötenberg und der FC Suebia Rottweil werden von der Seitenlinie aus gecoacht. Welcher Trainertyp kann Ihrer Meinung nach besser Einfluss auf die Mannschaft nehmen?

Eisensteck: Da gibt es keine Musterlösung. Jeder Blickwinkel hat seine Vorteile. Bezogen auf die Kreisliga ist es sicherlich so, dass Spielertrainer mit ihrer meist höherklassigen Erfahrung rein sportlich Einfluss nehmen können, allerdings ist es entscheidend, wie im Training sowie vor und nach dem Spiel gearbeitet und auch umgesetzt wird. Es gilt, eine Mannschaft zu formen, die, unabhängig von einzelner Personen, den maximalen Erfolg erreicht.

Neumann: Ob Spielertrainer oder Trainer an der Seitenlinie, für mich gibt es da keinen Unterschied, sondern wie kommt man bei der Mannschaft an. Wie fassen die Jungs einen auf und wie kommt man in der Kabine rüber. Hat ein Spieler eventuell eine andere Meinung und wie geht man dann damit um. Wichtig ist, man muss immer als Vorbild vorangehen und den Jungs die selbstgesteckten Ziele vorleben.

Kaltenbacher: Ein schwieriges Thema, wie ich finde. Mir lag das nicht. Ich tat mich schwer, mich auf beide Dinge zu konzentrieren. Ein Spielertrainer verstärkt natürlich immer eine Mannschaft, hat aber im Spiel nicht immer die perfekteste Sicht, um auf alles reagieren zu können. Die Vereinsphilosophie der SGM Aichhalden-Rötenberg ist ganz klar: hin zu mindestens einem Coach an der Linie, da meine junge Truppe diese Führung von außen braucht.

Baumgartner: Mit Marc Agyemang zusammen bilde ich ein absolut gleichberechtigtes Trainerduo. Marc passt menschlich super zu uns und hat frischen Wind in unser Team gebracht. Wir beide kommunizieren sehr eng und ergänzen uns hervorragend. Die Mischung aus Trainer und Spielertrainer passt bei uns optimal.

Welchen Spieler aus einem der gegnerischen Teams hätten Sie gerne in ihren Reihen?

Eisensteck: Jede Mannschaft hat einzelne Spieler und Typen, die jeder Mannschaft in irgendeiner Form weiterhelfen können. Ich bin absolut zufrieden mit unserem Kader und würde niemanden ersetzen wollen.

Neumann: Ganz klar Thomas Schondelmaier. Er ist sicherlich nicht nur der beste Spieler dieser Klasse, sondern könnte auch locker höherklassiger spielen. Er gibt nie auf und man darf ihn nie abschreiben. Wahnsinniges Tempo im Spiel und einfach eine Maschine. Wir konnten viele Jahre zusammen bei 08 Schramberg spielen. Suebia hat generell viele Spieler, die wahnsinnige Qualität für diese Liga haben, wie Marc Agyemang. Aber auch Fabio Wagner ist ein Leader, er gibt ebenfalls nie auf, geht voran und kann eine Mannschaft einfach mitreißen. Die SGM ist als Kollektiv extrem stark.

Kaltenbacher: In der Liga gibt es einige Topspieler. Das macht es dieses Jahr auch so ausgeglichen. Spontan fällt mir da Thomas Schondelmaier vom FC Hardt ein. Der "Kurze" ist einfach eine Maschine und vor allem menschlich ein ganz toller Kerl. Aber ich bin zufrieden und auch stolz, so viele junge und eigene Spieler aus dem Verein zu haben. Es macht Riesenspaß, die Jungs zu entwickeln.

Baumgartner: Thomas Schondelmaier. Seine Dynamik, sein linker Fuß und seine Mentalität auf dem Platz gehören sicher zum besten in unserer Liga.

Halten Sie es für möglich oder ausgeschlossen, dass am Ende der Runde ein Team auf dem ersten Rang steht, dass derzeit nicht aus dem Führungsquartett stammt? Und wenn ja, warum?

Eisensteck: Nichts ist unmöglich und gerade bei den aktuell vielen Unwägbarkeiten, kann die eine oder andere Überraschung schon noch kommen. Allerdings bin ich schon davon überzeugt, dass die genannten Teams vorherrschend bleiben werden.

Neumann: Natürlich, wenn man sich die Ergebnisse von Irslingen anschaut, vor allem gegen die Top Four. Eine sehr gute Mannschaft, die mit Stefan Schatz einen super Stürmer hat. Auch Mariazell/Locherhof darf man nicht unterschätzen. Die können gegen alle gewinnen. Jan Trenkle leistet dort tolle Arbeit.

Kaltenbacher: Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Wie gesagt ist die Liga sehr ausgeglichen. In meinen Augen wird entscheidend sein, wer am besten aus den Startlöchern kommt.

Baumgartner: Wenn der SV Irslingen vom Verletzungspech verschont bleibt, traue ich ihm einiges zu. Die Topelf der Irslinger ist auf jeder Position sehr gut besetzt und besitzt mit Julian Link und Stefan Schatz ein echtes Torjägerduo.

Welche Eigenschaft schätzen Sie an ihren Trainer-Kollegen, die mit Ihnen derzeit um den Titel kämpfen, am meisten?

Eisensteck: Jeder Trainer hat seinen eigenen Stil und jeder versucht, seine eigenen Werte weiterzugeben. Die Arbeit, die Suebia als "Kumpelverein“ seit Jahren leistet, wird von Baumi authentisch gelebt. Aber auch die ehrgeizige und vor allem respektvolle und menschliche Art und Weise, wie Manne bei der SGM Aichhalden/Rötenberg arbeitet, imponiert mir.

Neumann: Alle haben bewiesen, dass sie eine Mannschaft besser machen können. Mit Manne Kaltenbacher verbindet mich eine sehr lange Freundschaft, und was das Fußball-Verständnis angeht, behaupte ich, dass wir da fast identisch ticken. Hier darf man Florian Schwendemann nicht vergessen, er bringt sehr viel mit und gibt der Mannschaft taktisch sehr viel. Der Baumi Baumgartner ist ja schon eine Legende. Ab dem Gründungsjahr bei Suebia, nun einige Jahre als Trainer, unfassbar und großer Respekt. Ich wäre sehr gerne bei einer Ansprache bei ihm in der Kabine mal dabei.

Kaltenbacher: Den kollegialen Umgang miteinander. Mit einigen habe ich lange und erfolgreich selbst gespielt. Jeder ist offen für Tipps und Ratschläge. Man schätzt sich und lernt voneinander. Baumgartner: Wir haben untereinander ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander. Nino ist sehr ehrgeizig und willensstark. Manuel und Florian haben mit viel Geduld und großem Engagement eine junge, erfolgreiche Mannschaft geformt. An Roman schätze ich seine klare Linie, er ist in seinem Tun äußerst konsequent.