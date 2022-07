1 In der Villinger Innenstadt, hier die sanierte Rietstraße, wird es am 10. September ein großes Fest geben. Foto: Huber

Zwei Mal wurde es bereits verschoben, nun soll die große Sause endlich steigen: Das Innenstadt-Festiviel am Samstag, 10. September. Festiviel soll ein Megaevent in der Villinger Innenstadt werden, an das Doppelstädter wie Gäste noch lange zurückdenken sollen.















VS-Villingen - Einer der Festiviel-Macher ist Rainer Böck, Vorstandsmitglied im Gewerbeverband Oberzentrum, für die Sparte Handel und Gewerbe, der GVO sponsert das Samstags-Fest zu 40 Prozent.

Die restlichen Mittel fließen aus einem Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg, erläutert Böck im Gespräch mit unserer Redaktion das finanzielle Polster des Festes. "Es war für uns ein Riesenaufwand, um an dieses Fördergeld heranzukommen", berichtet er. Und genau so viel Aufwand braucht es auch noch für den Countdown bis zum 10. September.

"Das wird noch sportlich"

"Das wird noch einmal recht sportlich." Ein Blick auf das geplante umfangreiche Programm ab 10 Uhr und man weiß, wovon Böck spricht. Live Musik, Modenschauen, Kinderprogramm und dazu unter Mitwirkung einiger Vereine und Gastronomiebetriebe ein großes kulinarisches Angebot sollen möglichst viele Besucher in die Innenstadt locken, auch die Färberstraße soll mit einbezogen werden. Den Titel Festiviel, ergänzt das GVO-Vorstandsmitglied, habe sich Kerstin Jenneßen einfallen lassen.

Straßenfest-Charakter

Geplant ist für den 10. September eine Veranstaltung mit Straßenfest-Charakter. Mit Schnitzeljagd durch die Geschäfte, Kinderschminken, Modenschau des Einzelhandels, regionaler Live Musik und regionalen Spezialitäten, die Bewirtung übernehmen die kleinen Vereine und ab 18 Uhr soll es in der anliegenden Gastronomie weiter gehen.

Idee ist nicht neu

Eigentlich ist die Idee für das Fest nicht so neu, die Veranstaltung musste aber aufgrund der Corona-Krise verschoben werden. Im August 2019, so Böck, habe man ein Baustellenfest in der Rietstraße gefeiert. Bei gemeinsamen Treffen mit einigen Händlern aus der Innenstadt, dem Gewerbeverband Oberzentrum, der Wirtschaft und Tourismus VS GmbH und der IHK sei dann Ende 2019 beschlossen worden, am 4. April 2020 ein großes Stadtfest aufzuziehen, um die Fertigstellung der Villinger Innenstadt nach fast 20 Jahren Sanierungsmaßnahmen gebührend zu feiern.

Menschen ins Städtle locken

Nachdem die Fußgängerzone in der Rietstraße und in der Färberstraße nun saniert wurde und "wir die schwierigen Zeiten des Lockdown hinter uns haben, möchten wir unsere Villinger Innenstadt wieder als was ganz Besonderes herausstellen, gebührend feiern und die Menschen der näheren und weiteren Umgebung in uns schönes Städtle locken", erläutert Böck die Hintergründe. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.