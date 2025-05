Der Rockabend ist aus dem Vollmaringer Frühlingsfest der Vollmaringer Musikanten nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Gäste, die am Mittwoch, das große Zelt auf der Lachawies aufsuchten, kennen diesen schon seit der Kindheit – immerhin gibt es das Frühlingsfest seit 51 Jahren.

Einen besonderen Geburtstag feierte dieses Mal die Hard-Rock-Cover-Band „No Way“ in Vollmaringen. Vor 25 Jahren ging aus der Sonnenbühler Band „die Sonnenbühler Spitzbuaba“ die Party-Rockband hervor, was Gründungsmitglied Matthias Herrmann zwischen den Liedern erklärte.

Lesen Sie auch

„Wir haben sechs neue Lieder und das Medley aus acht Hits“, ergänzte Sven Semmelrodt. Der Lead-Gitarrist ist seit 2007 dabei und gehört damit schon zu den Band-Urgesteinen. Sam und Franz folgten 2008, danach kamen Jörg, Alex und vor drei Jahren Sängerin Louise dazu.

„Super Rückmeldungen“

Extra für Vollmaringen haben die sieben Musiker rund um Sängerin Louise Mayer aus New Jersey ein besonderes Jubiläumsprogramm zusammengestellt. „Wir wollen unsere Fans bestens unterhalten, wenn schon beim vergangenen Frühlingsfest Gäste fünf Stunden aus dem Saarland nach Vollmaringen gereist sind“, beschreibt Matthias Herrmann.

Dieses Mal nahmen Besucher bis zu 80 Kilometer Wegstrecke auf sich. Aber auch bekannte Gesichter und zahlreiche Vollmaringer rockten den Abend. Die Besucher aus der ganzen Region belohnten die Band bei Liedern wie Thunderstruck, Bring me to life oder Open your eyes mit lautem Mitsingen und Tanzen. Anfangs war die Tanzfläche vor der Bühne noch wenig gefüllt, doch mit Liedern wie „Last Reason“ magnetisierte die Band regelrecht die Besucher.

„Einmalige Stimmung“

„Ich hab eine super Rückmeldung von einigen Besuchern erhalten“, beschrieb Matthias Finkbeiner, einer der Vorsitzenden der Vollmaringer Musikanten, die Stimmung im Riesen-Zelt. Alles habe reibungslos geklappt, die 50 Helfenden an diesem Abend hätten wieder Unbeschreibliches gemeistert. Selbst Vollmaringens längste Bar, die sechs Meter Bar, fand noch einen Platz in der Nähe des Weizenstands. Darüber freute sich vor allem Weizenfan Stefan aus Loßburg: „Ich kenne No Way vom Motorradtreffen in Hardt und bin nur wegen der Band hier. Mir gefällt es in Vollmaringen gut.“ Die Stimmung sei einmalig.

Unsere Empfehlung für Sie Nagold Woodpeckers spielen Jubiläumskonzert vor über 1000 Gästen auf Vollmaringer Frühlingsfest 14 Musiker auf der Bühne und mehr als 1000 Besucher davor:

em stimmten auch die Vollmaringerinnen Alexandra und Annette zu: „Hard-Rock vom Feinsten. Wir waren schon bei Kissin’ Dynamite hier und aus dene isch was wore, na werden die von „No Way“ auch noch berühmter“, scherzen die beiden und fügen hinzu: „In Vollmaringen ebnen wir den Weg zur Karriere.“

„Wir bleiben bis zum Schluss“

Das können die Organisatoren, die Vollmaringer Musikanten, nur bestätigen. Stars wie die Kastelruther Spatzen, die Geschwister Hoffmann, die Zillertaler Schürzenjäger und viele mehr waren schon auf der Vollmaringer Festbühne – und natürlich 30 Jahre lang die Woodpeckers am Rockabend. Einige der ehemaligen Bandmitglieder waren auch am Mittwoch-Abend im Publikum und feierten mit „No Way“.

Das Publikum wollte „No Way“ nicht gehen lassen und so wurde es nach der zweiten Zugabe mit „Hells Bells“ noch immer nicht ruhiger. „Wir bleiben bis zum Schluss“, waren sich Jonas und Papa Tobias einig. Erinnerungsfotos schossen währenddessen in der Bar einige Gäste mit dem Vollmaringer Musikanten-Rahmen und dem Foto-Team mit Barbara Mast, Vanessa Graf und Sophie Prokopp.

„BlechStreetBoys“ am Samstag

Für den DRK-Ortsverband Nagold/Wildberg blieb es ruhig. Nach den musikalischen Zugaben verließen die Rockfans friedlich das Zelt, immerhin ging es am 1. Mai mit dem Trachtentag wieder heiß her.

Am Samstag sorgt erstmals die Partybrassband „BlechStreetBoys“ ab 21 Uhr für Stimmung. Familientag heißt es am Sonntag mit Blasmusik nonstop und Tombola. Auf dem Festgelände gibt es neben einem Schießstand, Boxautos, Kinderkarussell und vieles mehr.