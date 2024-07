Mega-Event in Straubenhardt: 25 000 Besucher beim Happiness-Festival

1 Bei Paula Hartmann war es am Samstag das erste Mal vor der Hauptbühne richtig voll. Foto: Felix Biermayer

In diesem Jahr spielte das Wetter beim Festival mit. Die Stimmung war ziemlich ausgelassen. Doch es gab eine Enttäuschung.









Straubenhardt. „Are you ready for the Sound of Scooter?“, rief Sänger H.P. Baxxter am Samstagabend der Menge auf dem Happiness-Festival entgegen. Die 12 500 Besucher waren es. Und damit steuerte das Wochenende auf seinen Pyro- und Bass-geladenen Höhepunkt zu. Knapp zwei Stunden spielten die Techno-Legenden - immer voll auf die zwölf. Als Scooter eine kurze Cover-Version von „Ein Kompliment“ anstimmte, rechneten manche mit einer Ballade. Zumindest bis der umgedichtete Refrain begann: „We can dance all night long“. Und die Menschen auf dem Happiness konnten.