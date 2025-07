Mega-Erfolg Schulkurs: 33 neue Schiris im Kreis Calw – an nur einem Tag

1 Zwei der 33 neuen Referees im Kreis Calw: Leon Marquard (links) und Levi Finis. Dahinter Schiedsrichter Siegfried Schall, der die beiden Schüler auf die Prüfung vorbereitet hat. Foto: Beckmann Von keiner anderen Schiedsrichtergruppe in Württemberg werden die DFB-Junior-Referee-Lehrgänge so intensiv angeboten wie von der Calwer. Das hat positive Folgen.







Bei den Projekttagen am Otto-Hahn-Gymnasium in Nagold sowie an der Realschule und am Christophorus-Gymnasium in Altensteig stand in dieser Woche auch ein nicht alltägliches Angebot auf dem Stundenplan: Schiedsrichter werden. Fünf Tage lang waren die WFV-Lehrwarte Florian Schaible (Ulm/Neu-Ulm) und Ralf Lalka (Nürtingen) an den Schulen, um die Schüler zu Referees auszubilden. 33 von ihnen bestanden am Freitagvormittag die Prüfung. Gut die Hälfte von ihnen wird bereits an diesem Wochenende – also mitunter keine 24 Stunden später – bei Jugendturnieren als Schiedsrichter eingesetzt, begleitet von Paten.