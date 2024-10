Mega-Baustelle Kleb: Nagold – die Stadt der Schatzsucher

1 Im Kleb wird derzeit viel gebuddelt. Was gibt es in den Tiefen zu entdecken? Foto: Thomas Fritsch

Keltische Grabhügel, alemannische Spuren: Nagold ist reich an Geschichte. Doch der ganz große archäologische Fund fehlt. Bis jetzt! Denn noch nie waren die Voraussetzungen so gut, um einen spektakulären Schatz zu heben. Findet zumindest der Autor dieser Glosse.









Schatzsucher aufgepasst. In Nagold tut sich was. Letztlich ahnte man das ja schon immer – bei einer so reich besiedelten Stadt. Und tatsächlich wurden hier ja auch schon Schätze gefunden – der römische Gesichtshelm zum Beispiel, oder unser keltisches Regenbogenschüsselchen – auch wenn letzteres dann doch eine wirklich, sehr, sehr kleine Münze ist. Immerhin, ins Landesmuseum hat sie’s geschafft.