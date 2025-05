Beim traditionsreichen Meeting der Krummen Strecken am Sonntag in Pliezhausen traf sich das „Who is who“ der deutschen Sprint- und Laufszene – mit dabei die LG farbtex Nordschwarzwald

Mittendrin waren auch die Leichtathletinnen und Leichtathleten der Region, die sich bereits zu dieser frühen Zeit in der Saison in bestechender Form befinden.

Elena Burkard testete ihre Schnelligkeit in Pliezhausen über die 1000m. Mit 2:42,41 Minuten und Platz zwei ließ die schnelle Frau aus Dietersweiler unter anderem auch die aktuelle Deutsche 1500m-Meisterin Vera Coutellier hinter sich.

Elena Burkard beste Allrounderin

Nach Platz zwei in der Europäischen Bestenliste über 10 000m steht Elena Burkard mit ihrer Zeit vom Sonntag auch über 1000m auf Rang vier in Europa und ist damit zweifellos die beste Allrounderin des Kontinents.

Neue Bestzeiten auf dem schnellen Pliezhausener Kilometer lieferten auch Nicola Goller in 2:59,05 Minuten und Charlotte Skrzos in 3:01,55 Minuten.

Rosina Schneider hatte mehr erwartet

Große Hoffnungen auf einen Sieg im Schönbuchstadion lagen auch auf Sprinterin Rosina Schneider vom TV Sulz. Die Wiesenstetterin musste sich allerdings dieses Mal mit Platz vier in 17,63 Sekunden über die 150m und mit Platz sechs und 39,06 Sekunden über die 300m begnügen.

Julia Ehrle sensationell

Fast schon eine Sensation gelang U20-Läuferin Julia Ehrle über 3000m. Im gemeinsamen Lauf mit der Frauen-Elite steigerte Ehrle sich als Gesamt-Vierte auf 9:05,39 Minuten und lief damit auch auf Platz zwei der diesjährigen Europa-Bestenliste der U20. Joelle Bernhardt lief in 11:03,35 Minuten auf Platz 25 des starken Frauenfeldes.

Einen Doppelsieg landeten die U20-Damen über die 2000m-Hindernis. Als Gesamt-Zweite holte sich Amaia Rahm in 6:45,17 Minuten den Baden-Württembergischen Meistertitel. Silber ging an ihre Nordschwarzwälder Teamkollegin Victoria Skrzos, die als Gesamt-Vierte in 7:12.56 Minuten als Baden-Württembergische Vizemeisterin einkam.

Nordschwarzwälder Männer stark

Auch die Nordschwarzwälder Männer zeigten sich bereits in Topform. Über 600m testete 800m-Spezialist Yuriy Rahm sich auf der Unterdistanz. Mit 1:21,36 Minuten und Platz 16 passt die Form bereits.

Die passt auch bei Nico Eberle und Felix Deutschmann. Eberle lief schnelle 1:25,63 Minuten und auch Deutschmann blieb in 1:28,38 Minuten noch unter der 90-Sekunden-Schallmauer.

Viel geboten

Im Rennen über 1000m war ebenfalls viel geboten. Paul Schmid blieb in 2:38,46 Minuten erstmals unter 2:40. Fabian Müller verpasst dies zwar, zeigte aber in 2:41,10 Minuten ebenfalls eine gute Zeit. Schnellster Nordschwarzwälder war aber Jens Mergenthaler, der im Rennen gegen die internationalen Stars nach 2:22,08 Minuten als Elfter ins Ziel kam.

Auch auf der längsten Strecke im Schönbuchstadion, den 3000 Metern, war die LG farbtex Nordschwarzwald im Männerfeld mit gleich sechs Startern mit den meisten Teilnehmern vertreten.

Ausdauertest für Karl Löbe

Der deutsche Hochschul-Hallenmeister Karl Löbe lief bei seinem Ausdauertest als Elfter 8:17,56 Minuten und zeigt damit tolle Ausgangswerte für die kommenden 1500m-Rennen. Eine weitere Topzeit lieferte Tim Hübscher mit Platz 20 in 8:24,24 Minuten. Das starke Ergebnis komplettierten Hannes Schnitzer in 8:52,54, Simon Klöpfer in 9:14,75, Tobias Haussner in 9:52,48 und Viktor Luft in 10:08,03 Minuten.

Spannende Wochen

Die Saison ist damit erfolgreich gestartet. In den kommenden Wochen geht es nun für die Bahnläufer um schnelle Zeiten und Normen bei der Kurpfalz-Gala Weinheim kommenden Samstag und der langen Laufnacht in Karlsruhe eine Woche später, sowie für Tobias Giering im Halbmarathon beim Stuttgart-Lauf am kommenden Sonntag.