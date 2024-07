1 Beim „Meet and Greet“ wurden eifrig Bilder mit der gesamten Band gemacht. Foto: Siegmeier

„BossHoss"-Fans erhielten im Kraftwerk vor dem Konzert besondere Einblicke.









Einmal mit Sascha und Alec plaudern, Selfies machen und beim Soundcheck dabei sein – „The BossHoss“ machten das für eine ausgewählte Zahl an Fans am Samstagnachmittag im Kraftwerk möglich.