Meeresschutz: Verbände: Nach Ozeankonferenz entschiedenes Handeln nötig

1 Nach der Konferenz müssen Staaten die Worte nun in Taten umsetzen, fordern Verbände. (Archivbild) Foto: Maxi Jonas/dpa Fünf Tage lang wurde bei der UN-Ozeankonferenz über Meeresschutz beraten. Umweltschutzorganisationen loben einige Signale. Sie haben aber auch eine klare Forderung.







Link kopiert



Nizza - Im Anschluss an die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Nizza ist nach Ansicht von Umwelt- und Hilfsorganisationen entschiedenes Handeln der Regierungen für die Weltmeere nötig. "Auf der Konferenz war ein ehrliches Bekenntnis der Staaten zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Meere zu erkennen", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von BUND, Greenpeace, Misereor und weiteren. Das Ergebnis müsse sich nun daran messen lassen, wie ambitioniert die Mitgliedstaaten die Beschlüsse in nationale Politik umsetzten. Die Konferenz sollte am Freitagabend enden.