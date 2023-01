1 Nach Plan verläuft die Baustelle des zweiten Baus am Medzentrum. Foto: Fritsche

Der Bau von Medzentrum II verläuft unberührt von den sonst üblichen Materiallieferproblemen bis jetzt planmäßig, sodass das Gebäude bis Ende 2023 fertig sein sollte.















Schramberg - Das Gesicht des Tös-Viertels verändert sich weiter: Einige betagte Häuser am Anfang der Viertels werden gerade abgerissen, während der Rohbau des Medzentrums, zweiter Bauabschnitt, mit der Aufbringung des Flachdachs weitgehend abgeschlossen ist. Und was bei anderen Projekten oft nicht die Regel ist, klappt hier. "Der Baufortschritt ist im Zeitplan, an den Plänen für den zweiten Bauabschnitt Medzentrum Schramberg hat sich nichts geändert, Oskar Haak ist der einzige Mieter", berichtete Andrea Ulrich von Medzentrum Deutschland auf Anfrage. "Ich werde dort ein ›Clever fit‹-Fitnessstudio einrichten und eröffnen", bestätigte Haak unserer Redaktion telefonisch. Er plane ausschließlich Trainings- und Wellnessbereiche, an eine Physiotherapie- oder Rehaeinrichtung sei nicht gedacht. Eine Internetseite zum Studio hat Haak schon seit längerem ins Internet gestellt.

Spittelbau am Werk

Bauherr des Gebäudes ist die Medzentrum Schramberg GmbH & Co. KG, Generalunternehmer für die Bauausführung ist die Spittel Bau GmbH. Geschäftsführer Patrik Schumacher bestätigt, das alles bis jetzt nach Plan läuft: "Ende 2023, vielleicht schon im Herbst, ist das Gebäude bezugsfertig". Spittelbau habe nicht wie andere Probleme mit Lieferschwierigkeiten des Materials gehabt. "Wir haben rechtzeitig und gut eingekauft", erläuterte Schumacher.

Auch hätte genügend Personal für den Bau abgestellt werden können. Allerdings seien die rasant steigenden Material- und Energiekosten inzwischen unkalkulierbar.

Der Rohbau sei am Jahresende aber soweit fertiggestellt und wenn das Wetter – vor allem der Frost – es zuließe, könne der Innenausbau im März 2023 beginnen: Estrich verlegen, Heizung, Elektrik und Sanitäranlagen einbauen, dann kommen die Gipser. "Ich freue mich jedenfalls, dass diese große Baugrube jetzt geschlossen ist", erklärte Schumacher.