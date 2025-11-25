Medizintechnik: Neuer Studiengang in Reutlingen – Hechinger Firmen mischen mit

Das Hechinger Medizintechnik-Cluster „Medical Valley“ entwickelt einen Studiengangs an der Hochschule Reutlingen mit. Für Geschäftsführer Heiko Zimmermann „eine einmalige Chance“.
Hochschulstadt Hechingen? Als Anlaufstelle für Studenten hat sich die Zollernstadt bisher keinen Namen gemacht. Dies könnte sich perspektivisch durch das umtriebige Handeln des Hechinger Medizintechnik-Clusters „Medical Valley“ ändern. Wie Geschäftsführer Heiko Zimmermann bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Hause der Firma Bentley Innomed betonte, laufe derzeit eine Kooperation zwischen einigen Hechinger Unternehmen und der Hochschule Reutlingen.