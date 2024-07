Medizintechnik in Hechingen: Joline baut für über 100 Mitarbeiter neu

Medizintechnik in Hechingen

1 So soll der Joline-Neubau in Hechingen aussehen, wenn er im zweiten Quartal 2026 bezogen wird. Im Vordergrund ist die Landesstraße 410 zu sehen. Foto: Joline/Karin Mertens

Das Medizintechnikunternehmen Joline boomt – und braucht mehr Platz. Am Standort der ehemaligen Disco „WOM“ baut das Unternehmen einen zweigeschossigen Neubau, um der Nachfrage gerecht zu werden. Dort sollen vorerst 100 Mitarbeiter tätig sein.









Link kopiert



„Wir wachsen sehr stark und brauchen dringend mehr Produktionsfläche“, berichten die beiden Joline-Geschäftsführer Christian Keller und Michael Eisenlohr im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Medizintechnikunternehmen in der Neuen Rottenburger Straße 48 und 50 baut daher neu – und das nur wenige Meter vom Hauptsitz entfernt. Nämlich in der Straße Am Schnellengarten 11 auf dem Gelände der ehemaligen „WOM“-Disco.