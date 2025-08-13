Medizintechnik in Hechingen: Bentley plant US-Marktstart für 2028 – Weichen werden mit Neubau gestellt

Das Medizintechnikunternehmen Bentley hat mit dem symbolischen Spatenstich die nächste Phase des Bentley-Campus eingeläutet. Ab 2028 will die Firma auf dem US-Markt vertreten sein.

Der Wachstumskurs des Hechinger Medizintechnikunternehmens Bentley Innomed wird nun auch wieder baulich sichtbar . Am Mittwochmorgen griffen Geschäftsführer Sebastian Büchert, die Bauherrinnen Monika und Annika Sunnanväder, Dorothee Müllges, Erste Beigeordnete der Stadt Hechingen, und Landrat Günther-Martin Pauli sowie weitere Baupartner zum Spaten und läuteten den Bau der nächsten Phase des Bentley-Campus ein.

Entstehen soll bis Sommer 2027 die Erweiterung des erst im vergangenen Sommer eingeweihten Verwaltungsgebäudes „Admin B“ an der Stelle des ehemaligen Standorts des Autohauses Metzner. Das neue fünfstöckige Verwaltungsgebäude trägt offiziell den Namen „Admin C“, bietet einen neuen, repräsentativen Empfangs- und Konferenzbereich sowie eine erweiterte Kantine.

Eine neue Produktionshalle auf dem Gelände der ehemaligen Firma Best Freizeitmöbel gegenüber soll zeitgleich bezogen werden. Das Areal hatte Bentley bereits zum Jahresende 2023 gekauft. Die noch stehenden Produktionshallen werden in den kommenden Monaten abgerissen. Das Gesamtprojekt umfasst auch die Integration des Bentley Innovation Center.

Teams vereinen und „Wir-Gefühl“ stärken

Das Ziel sei es, die Teams näher zusammenzubringen, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, schnellere Entscheidungen zu ermöglichen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Innovationen gedeihen können. Verbunden werden die Gebäude mit einer Glasbrücke, die oberhalb der Straße verläuft.

„Das ist ein sehr wichtiger Tag für uns bei Bentley“, betonte Geschäftsführer Sebastian Büchert. Durch den Bentley-Campus soll die räumliche Nähe der Mitarbeiter, die das Unternehmen seit jeher ausmache, weiter gefördert werden. „Dieses Wir-Gefühl macht uns aus“, erläutert CEO Büchert weiter. Das Ziel sei, die Gebäude so miteinander zu verbinden, dass alle Einheiten erreicht werden können, ohne einen Fuß ins Freie setzen zu müssen. Perspektivisch sei vorgesehen, den Bentley-Campus bis zum Parkhaus zu expandieren. Bis es so weit sei, gab der Geschäftsführer einen Zeitraum von ein bis zwei Dekaden an.

Aktuell steht jedoch erstmal das neue Verwaltungsgebäude sowie die Produktionshalle im Fokus. Diese werden nötig, weil der Platz für die rund 400 Mitarbeiter am Standort Hechingen – weltweit sind es über 500 – nicht mehr ausreichen. Das Unternehmen habe bereits Container und weitere Büros angemietet, um den Raumbedarf zu decken.

Start im US-Markt im Jahr 2028 geplant

Und auch mehr Produktionsraum wird künftig nötig. Denn: Ab dem Jahr 2028 will das Medizintechnikunternehmen auf dem US-Markt durchstarten – nach neun Jahre Wartezeit auf die Zulassung, wie Büchert informiert. „Dadurch rechnen wir mit einem starken Wachstum.“ Ein weiterer Meilenstein werde voraussichtlich schon in diesem Jahr erreicht: das Knacken von 100 Millionen Euro Umsatz. 2021 waren es noch 50 Millionen Euro, 2014, als Sebastian Büchert zu Bentley kam, noch fünf Millionen Euro. Die Zahl von derzeit 100 000 produzierten Stents soll mit dem Neubau verdreifacht werden.

Dorothee Müllges betonte, dass die Stadtverwaltung mit einem „beruhigten Lächeln“ in Richtung Bentley schaue. Die Medizintechnik vor Ort wachse, schaffe Arbeitsplätze und bringe der Stadt Einnahmen aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer oder durch Baugenehmigungsverfahren.

Sebastian Büchert sieht den Bentley-Campus als klares Bekenntnis zum Standort Hechingen: „Wir leben und atmen Hechingen.“ Der Entwicklungs- und Produktionsstandort in der Zollernstadt bleibe das Herzstück des Unternehmens. Und weiter: „Wir bauen für die Zukunft: für unsere Mitarbeitenden, unsere Innovationen – und somit für Ärzte und Patienten weltweit, die auf unsere Produkte vertrauen.“

Auszeichnung im „Growth Champions Europe“ der Financial Times

Bentley Campus

Die Entwicklung des Bentley Campus begann 2018 mit der Eröffnung des ersten neuen Bürogebäudes. Es folgten der Bau eines Parkhauses im Jahr 2022 und die Fertigstellung der zweiten Erweiterung der Büroflächen im Jahr 2024. Nun startet Bentley die dritte Phase der Campusentwicklung.

Erbe fortführen

Gegründet wurde Bentley von Lars Sunnanväder im Jahr 2009. Dessen Töchter Monika und Annika Sunnanväder führen als Bauherrinnen nicht nur das unternehmerische Erbe ihres Vaters fort, sondern gestalten auch aktiv Bentleys Zukunft mit.

Auszeichnung

Bentley wurde kürzlich im Ranking „Growth Champions Europe“ der Financial Times als eines der wachstumsstärksten Unternehmen Europas ausgezeichnet. Eine Leistung, die nicht nur das überdurchschnittliche Wachstum des Unternehmens unterstreiche, sondern auch seine zunehmende Bedeutung innerhalb des europäischen MedTech-Sektors, wie Bentley in einer Presseinformation mitteilt. Bentley gehöre zu den am schnellsten wachsenden produzierenden Unternehmen in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren. Dieser Fortschritt werde durch ständige Innovationen vorangetrieben. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres hat Bentley nach erfolgreicher CE-Zertifizierung drei neue Produkte auf den Markt gebracht: BeFlared, BeFlow und die FEVAR-Indikation für BeGraft.