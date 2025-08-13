Medizintechnik in Hechingen: Bentley plant US-Marktstart für 2028 – Weichen werden mit Neubau gestellt

Das Medizintechnikunternehmen Bentley hat mit dem symbolischen Spatenstich die nächste Phase des Bentley-Campus eingeläutet. Ab 2028 will die Firma auf dem US-Markt vertreten sein.
Der Wachstumskurs des Hechinger Medizintechnikunternehmens Bentley Innomed wird nun auch wieder baulich sichtbar . Am Mittwochmorgen griffen Geschäftsführer Sebastian Büchert, die Bauherrinnen Monika und Annika Sunnanväder, Dorothee Müllges, Erste Beigeordnete der Stadt Hechingen, und Landrat Günther-Martin Pauli sowie weitere Baupartner zum Spaten und läuteten den Bau der nächsten Phase des Bentley-Campus ein.