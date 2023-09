Im Mai war am Bentley-Erweiterungsbau in Hechingen ein Feuer ausgebrochen. Nun dankte das Unternehmen Feuerwehr und DRK mit einem Grillfest.

Das Medizintechnik-Unternehmen Bentley hat den Rettungskräften, die beim Großbrand am 31. Mai Schlimmeres verhindert haben, eine Feierabend-Hockete am Foodtruck spendiert.

Mehr als 100 Feuerwehrleute und Rotkreuzhelfer hatten bei der Feierabendhockete die freie Auswahl an Speisen und Getränken vom Foodtruck. „Das ist unser Dank an die freiwilligen Einsatzkräfte, die am 31. Mai so schnell ausgerückt sind und mit ihrem beachtlichen persönlichen Einsatz noch Schlimmeres verhindert haben“, sagte Bentley-Geschäftsführer Sebastian Büchert.

An jenem heißen Frühsommertag war im Zuge der Arbeiten am Bentley-Erweiterungsbau ein Feuer ausgebrochen. Dichte schwarze Rauchwolken zogen über das Gewerbegebiet Lotzenäcker und waren weithin sichtbar. Mehr als 120 Feuerwehrleute kämpften auf dem Gerüst und dem Dach des Rohbaus gegen die Flammen und schafften es, den Großbrand einzudämmen.

„Feuer bald in den Griff gekriegt“

„Es war sehr heiß, und der Wind fachte die Rauchentwicklung an“, erinnerte sich Einsatzleiter Frank Brecht beim Feierabendhock. „Aber durch unseren massiven Angriff haben wir das Feuer bald in den Griff gekriegt.“ Für die Hechinger Floriansjünger war es der bislang größte Brandeinsatz in diesem Jahr.

Beteiligt waren Feuerwehrleute der Abteilungen Hechingen-Stadt, Sickingen, Bechtoldsweiler, Stein und Schlatt sowie der Nachbarwehren aus Bodelshausen, Bisingen und Rangendingen sowie das DRK Hechingen. Sie alle waren zu der Hockete hinter dem Hechinger Feuerwehrhaus eingeladen – und ließen es sich schmecken.

Dankesworte an die schlagkräftige Truppe übermittelte nicht nur CEO Sebastian Büchert im Namen der ganzen Bentley-Belegschaft, sondern auch Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn. Die Hechinger Feuerwehr, sagte er, stehe für Sicherheit, Verlässlichkeit, aber auch für Kameradschaft und Solidarität.

Bentley: Beschädigte Wände werden zurückgebaut

Hahn würdigte den zupackenden Einsatz der Mannschaft um Frank Brecht beim Bentley-Brand, in der verheerenden Sturmnacht Ende August und bei den weiteren 240 Einsätzen alleine in diesem Jahr. Für Bentley wiederum fiel der Termin des Dankeschöns an die Feuerwehr fast auf den Tag genau mit dem geplanten, aber durch den Brand geplatzten Einweihungsfest für den Erweiterungsbau zusammen.

Einzug von Bentley: wohl im zweiten Quartal 2024

Dieses hätte eigentlich am vergangenen Freitag, am 15. September, stattfinden sollen. „Der Brand-und Wasserschaden hat uns beim Neubau weit zurückgeworfen“, sagte Sebastian Büchert. „Wir haben noch keinen neuen Einzugstermin.“ Irgendwann zwischen April und Juni 2024, so lautet die aktuelle Perspektive, soll es dann aber so weit sein.

Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang lautet: Inzwischen hat die Gebäudeversicherung grünes Licht für den Rückbau der beschädigten Wände, Decken, Datenkabel und weiterer Installationen gegeben. „Seit einer Woche läuft der Rückbau“, berichtet Büchert.