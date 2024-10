Medizintechnik in Hechingen: Baubeginn für neuen Hauptsitz von Joline

1 Die Hechinger Medizintechnikfirma Joline wächst. Foto: Joline

Der Spatenstich für den Neubau des Hechinger Medizintechnikunternehmens Joline steht am 12. November an: Am Standort der ehemaligen WOM-Disco wird bald gebaut.









Link kopiert



Das Medical Valley in Hechingen wächst weiter: Seit einiger Zeit ist bekannt, dass das Medizintechnikunternehmen Joline am Standort der ehemaligen WOM-Disco einen Neubau plant. Dieser soll der neue Hauptsitz des Unternehmens werden. Nun wird das Bauprojekt konkret: Der Spatenstich für das neue Gebäude Am Schnellengarten erfolgt am Dienstag, 12. November, wie es von Seiten des Unternehmens heißt.