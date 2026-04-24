Medizintechnik aus der Region: Nicola Osypka ist Gastrednerin beim Wirtschaftstreffen in Weil am Rhein

Nicola Osypka ist Gastrednerin beim Weiler Wirtschaftstreffen und gibt Einblicke ins Geschäftsfeld der Rheinfelder Osypka AG, das mit seiner Medizintechnik Herzen retten kann.

„Herzen retten – Verantwortung, Innovation und Unternehmertum in der Medizintechnik“ – unter diesem Titel steht das Wirtschaftstreffen 2026, das am Mittwoch, 20. Mai, im Rathaus der Stadt Weil am Rhein stattfindet. Gastrednerin ist Professorin Nicola Osypka, Unternehmerin, Medizintechnikerin und langjährige Vorstandsvorsitzende der Osypka AG aus Rheinfelden.

Das Unternehmen zählt zu den international anerkannten Spezialisten der Medizintechnik und entwickelt Implantate und Kathetersysteme, teilt die Stadtverwaltung mit. Unter der Prägung von Nicola Osypka hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und technologische Meilensteine gesetzt, insbesondere in der interventionellen Kardiologie und Neurostimulation.

Für Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, die alle Unternehmerinnen und Unternehmer der Stadt, zu diesem traditionellen Anlass ins Rathaus der 3-Länder-Stadt einlädt, steht fest: „Das wird ein inspirierender Abend aus der unternehmerischen Praxis mit wertvollen Denkanstößen.“ Nach ihrem Referat wird Nicola Osypka für eine Diskussionsrunde unter Mitwirkung des Publikums zur Verfügung stehen.

Stöcker spricht über die Herausforderungen der Stadt

Auch bei der 22. Auflage des Wirtschaftstreffens wird es einen aktuellen Überblick über die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung durch Peter Krause, Geschäftsführer der Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH, geben. Stöcker spricht im Rathaus vor den geladenen Gästen über die Stadtentwicklung und den „Herausforderungen für unsere Stadt“. Nach den Referaten ist Gelegenheit für Fragen und zur Diskussion.

Ebenso wichtig ist der anschließende Stehempfang mit einem Catering der Metzgerei Lederer und interessanten Gesprächen, heißt es in der Mitteilung. Dieser bietet die ideale Gelegenheit für die lokalen Unternehmer, sich in lockerer Atmosphäre zu vernetzen, Kontakte zu knüpfen und aktuelle Themen zu besprechen.

Die WWT erinnert an den Anmeldeschluss zu dieser Veranstaltung und bittet auch aus organisatorischen Gründen um schnellstmögliche Anmeldung, heißt es abschließend.