Medizintechnik aus der Region: Nicola Osypka ist Gastrednerin beim Wirtschaftstreffen in Weil am Rhein

Nicola Osypka ist Gastrednerin beim Weiler Wirtschaftstreffen und gibt Einblicke ins Geschäftsfeld der Rheinfelder Osypka AG, das mit seiner Medizintechnik Herzen retten kann.
„Herzen retten – Verantwortung, Innovation und Unternehmertum in der Medizintechnik“ – unter diesem Titel steht das Wirtschaftstreffen 2026, das am Mittwoch, 20. Mai, im Rathaus der Stadt Weil am Rhein stattfindet. Gastrednerin ist Professorin Nicola Osypka, Unternehmerin, Medizintechnikerin und langjährige Vorstandsvorsitzende der Osypka AG aus Rheinfelden.