Er ist als geschäftsführender Chefarzt für das neue Fachzentrum für diagnostische und interventionelle Radiologie im Klinikverbund Südwest (KVSW) verantwortlich. Der Aufbau des neuen Zentrums ist ein weiterer zentraler Baustein im Rahmen der Medizinkonzeption 2030, mit der sich der KVSW zukunftsfähig aufstellen will, heißt es in einer Pressemitteilung.

Interdisziplinäre Kooperationen stärken

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der strategischen Entwicklung eines zukunftsträchtigen Konzepts für die verbundweite Radiologie, das stationäre und ambulante Versorgungsstrukturen zusammenführt. Mit der neuen Struktur sollen Synergien innerhalb des Verbunds besser genutzt und interdisziplinäre Kooperationen weiter gestärkt werden.

Integration ins Neurozentrum

Rothaupt war zuletzt als Leitender Oberarzt in der Neuroradiologie an der „München Klinik“ tätig und hat dort unter anderem das „Flying Intervention Team“ maßgeblich mitgeprägt. In dieser weltweit einmaligen Struktur fliegen spezialisierte Neuroradiologen per Hubschrauber in Kliniken, die über keine eigene Neuroradiologie verfügen, um dort zeitkritische Eingriffe, etwa bei akuten Schlaganfällen direkt vor Ort durchzuführen. Rothaupt wird künftig als Neuroradiologe den Aufbau und die Integration dieses Fachbereichs in das entstehende Neurozentrum am Flugfeldklinikum aktiv mitgestalten.

Frühzeitige Diagnose entscheidend

Für Patienten mit Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks oder der Nervenbahnen ist eine frühzeitige, präzise Diagnostik oft entscheidend für die Prognose. Die Neuroradiologie ermöglicht durch modernste bildgebende Verfahren wie CT, MRT und interventionelle Techniken schnelle und minimalinvasive Wege zur Diagnose und Behandlung etwa bei Schlaganfällen, Tumoren oder Gefäßerkrankungen und ist eng mit Neurologie, Neurochirurgie sowie Notfallmedizin verbunden.

Gesundheitsvorsorge im Verbund

KVSW-Geschäftsführer Alexander Schmidtke: „Ich freue mich sehr, mit Herrn Rothaupt einen erfahrenen Radiologen für uns gewonnen zu haben, der mit seiner langjährigen Erfahrung im Auf- und Ausbau radiologischer Strukturen sowie mit dem Schwerpunkt im Bereich der Neuroradiologie die ideale Besetzung für die Stelle des geschäftsführenden Chefarztes für den KVSW darstellt. Denn mit dem Aufbau eines verbundweiten Fachzentrums für Radiologie schaffen wir eine weitere tragende Säule auf dem Weg hin zu einer modernen, hochqualitativen und leistungsfähigen Gesundheitsversorgung im Verbund, die den Anforderungen aus der Medizinkonzeption 2030 sowie den Rahmenbedingungen der Krankenhausreform entsprechen. Eine hochqualitative Bildgebung ist die Grundlage für präzise Diagnosen und gezielte Therapien unabhängig vom Fachgebiet. Deshalb setzen wir bewusst auf Konzentration, Spezialisierung und Vernetzung, um radiologische Leistungen effizient, wohnortnah und mit hoher Qualität für die Menschen in unserer Region anbieten zu können.“

Wichtiger Meilenstein für medizinische Versorgung

Der Calwer Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende des KVSW, Helmut Riegger, betont: „Mit der Stärkung der Radiologie im gesamten Klinikverbund setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Calw und Böblingen. Die gebündelte radiologische Expertise schafft nicht nur Effizienz, sondern vor allem Qualität und Verlässlichkeit. Die Umsetzung der Medizinkonzeption 2030 gewinnt dadurch weiter an Substanz und zeigt, dass wir mit Weitblick und Struktur an einer zukunftssicheren Gesundheitsversorgung arbeiten.“

Leistungsstarke Struktur entsteht

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard betont: „Mit dem neuen Fachzentrum für Radiologie schaffen wir eine leistungsstarke Struktur, die den Menschen im Landkreis Böblingen ebenso wie im gesamten Klinikverbund zugutekommt. Besonders im Hinblick auf das künftige Neurozentrum am Flugfeldklinikum bedeutet die Stärkung der neuroradiologischen Expertise einen essenziellen nächsten Schritt hin zu einem Maximalversorger und einen echten Fortschritt für eine moderne, schnelle und wohnortnahe Versorgung bei komplexen neurologischen Erkrankungen. Das ist ein greifbarer Nutzen der Medizinkonzeption 2030 für die Region.“