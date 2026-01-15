Medizinisches Problem bei Astronaut: ISS-Crew vorzeitig zurück auf der Erde

Erstmals in der Geschichte der ISS holt die Nasa eine vierköpfige Crew wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zur Erde zurück. Nun sind die Astronauten wohlbehalten angekommen.
Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde geholt. Mit einem „Crew Dragon“ des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landeten die vier Astronauten in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kaliforniens, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.