Der Zugang zu medizinischem Cannabis hat sich in den Jahren 2024 und 2025 spürbar verändert. In Deutschland und im Vereinigten Königreich wurden regulatorische Hürden abgebaut, digitale Prozesse vereinfacht und Telemedizin stärker in die Regelversorgung integriert. Für viele Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen, Schlafstörungen oder Angstzuständen bedeutet das erstmals einen realistischen, legalen und planbaren Zugang, medizinisches Cannabis online verschreiben zu lassen. Gleichzeitig ist mit dieser Öffnung ein unübersichtlicher Markt entstanden. Zahlreiche Telemedizin-Anbieter versprechen eine schnelle Cannabis-Verschreibung, lassen dich dann aber mit der eigentlichen Beschaffung der Medikamente allein. Genau an diesem Punkt zeigt sich, warum DoktorABC im Jahr 2025 für viele Betroffene die führende Wahl ist, insbesondere im Vergleich zu DoktorABC vs DrAnsay, TeleClinic oder klassischen spezialisierten Cannabis-Sprechstunden.
Viele sogenannte Tele-Cannabis-Services funktionieren nach einem einfachen Prinzip. Du füllst einen Fragebogen aus, erhältst nach kurzer Zeit ein Rezept als PDF und bist damit formal versorgt. In der Praxis beginnt der aufwendigste Teil aber erst danach. Du musst selbst eine Apotheke finden, die medizinisches Cannabis führt, prüfen, ob genau der verordnete Kultivar vorrätig ist, Preise vergleichen und hoffen, dass Lieferung und Abrechnung reibungslos funktionieren. Für Menschen, die bereits durch ihre Erkrankung belastet sind, wird dieser Prozess schnell zur zusätzlichen Hürde. DoktorABC verfolgt hier einen grundlegend anderen Ansatz und setzt auf ein geschlossenes System, das den gesamten Weg von der ärztlichen Prüfung bis zur Lieferung abdeckt.