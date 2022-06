König Gesundheitszentrum in Horb macht eine Reha auf

3 Freuen sich auf das neue Gesundheitszentrum: Michael und Alexander König, Ernährungsberater Sven Bach, Landrat Klaus-Michael Rückert und Patrick König Foto: Lück

Im Logo der Königs steht Gesundheitszentrum. Und jetzt bekommt dieser Part eine ganz neue Dimension: Beim Besuch von Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) stellen Alexander König (59) und seine Söhne Patrick (31) und Michael (29) ihre Zukunftspläne für das Kasernenareal vor.















Horb - Patrick König berichtet: "Wir planen schon länger, unser bisheriges Konzept zu erweitern – mit einer ambulanten Reha. Erst haben wir dran gedacht, unsere bisheriges Gebäude zu erweitern, noch einen Glasturm draufzusetzen. Doch umzusetzen war das nicht!"

Deshalb haben die Königs ein zweites Kasernengebäude gekauft – im Erdgeschoß ist das Testzentrum von Heike und Hermann Walz sowie die HWC Pflege untergebracht.

"Wir planen, mit 20 Patienten zu starten"

Die Pläne der Königs: Aufbau einer ambulanten Reha. Noch mehr Therapieangebote. Auch Online. Wachstum. Mehr Mitarbeiter. Michael König: "Im Herbst oder Winter wollen wir die fertigen Räumlichkeiten der Reha eröffnen. Wir planen, mit 20 Patienten zu starten, möchte aber in den nächsten drei bis fünf Jahre auf 60 bis 80 Patienten aufstocken. Das bedeutet: Wir werden in Zukunft hier mit drei bis vier festangestellten Ärzten arbeiten." Dazu kommt eine Psychologin, die ab September im jetzigen Gebäude eine Praxis eröffnet und auch in der Reha mitarbeiten wird.

Im Oktober 2020 war schon der Horber Orthopädie-Facharzt Jochen Marx in das Gebäude der Königs gezogen. Im letzten Jahr kam noch Cornelia Kretschmer-Kämpf als Fachärztin in die Praxis Marx dazu.

Videostudio für Online-Angebote

Der Gesundheitssektor, auf den die Königs setzen, soll weiteres Wachstum bescheren. Patrick König: "Wir haben das zweite Gebäude gekauft, um hier unser Management unterzubringen. Dazu ein Videostudio, in dem wir unter anderem Online-Angebot ausweiten wollen. Dazu benötigen wir Schulungsräume, denn wir wollen weiter Fachkräfte gewinnen." Heißt: In den nächsten fünf Jahren wollen die Königs noch einmal 40 bis 50 neue Mitarbeiter anstellen.

Michael König: "Wir setzen dabei auch auf Praktikanten aus den Physio-Schulen in der Region. Wir werden die zweite Hälfte des neuen Gebäudes mit Mitarbeiterwohnungen ausbauen."

König will Fachkräfte aus ganz Deutschland anlocken

Landrat Rückert will wissen, wie es die Königs schaffen wollen, Fachkräfte aus ganz Deutschland nach Horb zu locken. Patrick König: "Natürlich auch mit den Wohnungen. Bei uns gibt es Gratis-Kaffee, möglichst viele Freiheiten bei der Einteilung der Arbeitszeit. Keine Hierarchien. Und wir teilen die Vision, dass es bei uns immer weitergeht und etwas neues passiert. Wir bekommen immer wieder Bewerbungen von guten Therapeuten aus ganz Deutschland!"

Sein Bruder Michael: "Wir wollen etwas ganz besonderes in unsere Region schaffen. Wir stecken unser ganzes Wissen, unsere Leidenschaft hinein, bis es so ist, wie wir uns das vorstellen." Er fügt hinzu: "Wir suchen aufgrund des starken Wachstums Deutschlandweit nach Personal und hoffen, die Kollegen dann auch als neue Bürger Horbs zu gewinnen."

Rückert lobt Angebot mit Strahlkraft

Dann kommt Ernährungsberater Sven Bach in die obersten Etagen, in der die neue ambulanten Reha entstehen soll. Sagt: "Ich bin total geflasht von den Räumen. Ich hatte überlegt, hier die Bewirtung zu übernehmen – doch die Online-Kurse laufen so gut, dass ich dafür leider keine Kapazität mehr habe."

Landrat Rückert: "Schade, dass ich soweit weg wohne. Die Königs schaffen hier ein großartiges Angebot, welches weit über den Landkreis hinweg ausstrahlen wird. Es wird Werbung für den Standort Horb und den Landkreis machen."

Info: Die neue ambulante Reha

Die Königs werden nach eigenen Angaben gut acht Millionen Euro investieren. Michael König: „Im Bereich der Reha werden wir verschiedene Therapieformen wie Irena, Mbor und EAP anbieten. Zunächst ist der Aufbau eine orthopädischen Reha (meistens nach neuen Gelenken) geplant. Verhandlungen mit Rentenversicherung und Berufsgenossenschaft laufen. Es ist nicht auszuschließen, dass es in Zukunft auch eine neurologische reha geben wird. (zum Beispiel nach Schlaganfällen, bei Parkinson).