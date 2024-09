Medizinischer Modellversuch: Am Wochenende mal kurz in Bräunlingen zum Arzt gehen

Am Wochenende mal kurz in Bräunlingen zum Arzt gehen

1 Tag der offenen Tür in der neuen Praxis in Bräunlingen: Nadine Backfisch, Petra Albicker und Corinna Duffner (von links) lassen sich von Mike Lübke die Räume zeigen, die zweimal im Monat samstags geöffnet sind. Foto: Johann Müller-Albrecht

In Bräunlingen gibt es jetzt eine besondere Arzt-Praxis: Denn diese hat nur am Wochenende geöffnet und das zweimal im Monat. Möglich macht das ein Arzt aus Schwenningen – der eine digitale Zweigpraxis als Modellversuch öffnet. So funktioniert’s.









Ein großes Problem im ländlichen Raum ist die Versorgung mit Ärzten. Immer mehr Bürger im ländlichen Raum hätten keinen festen Hausarzt. Auch müssten zwischenzeitlich viele Menschen auf Notfallpraxen ausweichen. „Ansonsten bliebe nur die Fahrt in die Notfallambulanz eines Krankenhauses, was häufig nicht unbedingt sein muss“, erklärt Mike Lübke. Der Facharzt für Allgemeinmedizin mit Praxis in VS-Schwenningen skizziert die aktuelle Situation in der Ärzteversorgung.