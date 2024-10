Notfallpraxis in Oberndorf in Gefahr

1 Wenn es nach der Kassenärztlichen Vereinigung geht, wird die Notfallpraxis am SRH Krankenhaus dicht gemacht. Nicht nur Patienten aus Oberndorf stünden dann im Regen und müssten erhebliche Wegstrecken und -zeiten zu einer anderen Praxis in Kauf nehmen. Foto: Reimer

Die kassenärztliche Vereinigung will weitere Notfallpraxen im Land schließen. Auch die Praxis am SRH Krankenhaus in Oberndorf wäre nach derzeitigen Plänen betroffen.









„Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) geplante Schließung der Notfallpraxis am Krankenhaus in Oberndorf führt zu einer massiven Verschlechterung der medizinischen Versorgung in unserer Stadt, aber auch im Landkreis“, erklärt Bürgermeister Matthias Winter in einer Pressemitteilung am Freitagabend.