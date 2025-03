Medizinische Versorgung: Nach acht Jahren gibt es wieder einen Kinderarzt in St. Georgen

1 Freuen sich, dass die kinderarztlose Zeit in St. Georgen endet (von links): Bürgermeister Michael Rieger, Michael Waas, Boris Burcza und Julia Bergis. Foto: Helen Moser

2017 schloss die damals einzige Kinderarztpraxis in St. Georgen – seitdem muss die Bergstadt ohne einen solchen Mediziner auskommen. Das ändert sich nun: Mit Michael Waas hat die Stadt ab 1. April einen neuen Kinderarzt. Die Nachfrage ist groß.









Link kopiert



Michael Waas ist ab diesem Dienstag, 1. April, als Kinderarzt in St. Georgen tätig. Damit füllt er eine für viele Eltern und Kinder schmerzliche Lücke, die entstand, als der damals einzige Kinderarzt in St. Georgen, Viktor Mil, im Jahr 2017 seine Praxis schloss. Waas wird in Teilzeit halbtags als angestellter Arzt in der Gemeinschaftspraxis Probst arbeiten.