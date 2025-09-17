Medizinische Versorgung: In Schömberg gibt es einen neuen Hausarzt

Zum Jahresende 2024 schloss das Ärzteehepaar Susanne Hinderer-Weber und Hans-Otto Weber ihre Praxis in der Schömberger Brunnenstraße nach 27 Jahren. Damit wurde das Loch in der Ärzteversorgung im Oberen Schlichemtal noch vergrößert. Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal und die Stadt Schömberg haben bereits vor gut einem Jahr eine Werbekampagne gestartet, um neue Ärzte für die Raumschaft zu gewinnen.

Zum Monatsbeginn hat der Hausarzt Mujahid Kahf die Praxisräume übernommen und damit die bisher prekäre ärztliche Lage in Schömberg entschärft. Der 32-Jährige ist seit 2024 hausärztlich tätig und betreibt darüber hinaus Praxen in Tuttlingen und Immendingen. Sein Medizinstudium absolvierte er im lettischen Riga, anschließend war er in der Notaufnahme am Klinikumin Tuttlingen tätig, zuletzt als Funktionsoberarzt.

Früh mit Medizin in Berührung

Kahf stammt aus einer Ärztefamilie und kam schon früh mit der Medizin in Berührung. Sein Vater betreibt Praxen in Trossingen und Tuttlingen. „Das ist der Beruf, den ich immer ausüben wollte“, betont der Mediziner. Immer montags und donnerstags möchte der Internist und Notarzt sich um die Patienten in Schömberg kümmern. Unterstützung erhält er von der Ärztin Betul Aydeniz. Die 52-Jährige ist Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie, zudem Fachärztin für Arbeits- und Allgemeinmedizin. Studiert hat Aydeniz an der Uniklinik in Gießen und war dort auch an der Uniklinik tätig, außerdem mehrere Jahre in der Kardiologie im Kreiskrankenhaus im Hessischen Siegen. Zuletzt war sie am Zollernab-Klinikum in Albstadt tätig und ab 2020 im hausärztlichen Bereich in der Praxis Sprengler in Ebingen. Aydeniz spricht deutsch und türkisch, Kahf zudem arabisch.

Ärztin spricht auch türkisch

Team der Praxis übernommen

Der Internist hat das gesamte Team an medizinischen Fachangestellten der Praxis Weber übernommen: Stefanie und Sonja Mair – letztere ist zudem Physican Assistand – , ebenso Dilek Coskun. „Die meisten Patienten sind dankbar und glücklich, dass die Praxis wieder geöffnet ist und bekannte Gesichter zu sehen sind“, berichtet der Geschäftsführer aus Gesprächen mit Menschen aus dem Oberen Schlichemtal.

Praxis nimmt weiter Patienten auf

Der Kontakt nach Schömberg ist bereits im Dezember 2024 über den Pharmareferent zustande gekommen, der sowohl die Praxis Weber als auch die von Kahf betreute. In der Zwischenzeit habe es auch einige Gespräche mit Bürgermeister Karl-Josef Sprenger gegeben, der die Nachfolgersuche unterstützte. Kahf fand in Schömberg moderne Praxisräume vor, die kaum Umbaumaßnahmen erforderten. Auch gibt es bereits einen Patientenstamm, die er von seinen Vorgängern übernommen hat, betont aber auch, dass seine Praxis weiterhin Patienten im Hausarztprogramm aufnimmt.

Moderne Kommunikationswege

Kahf betont, dass er bei einer entsprechend großen Nachfrage die Praxis erweitern könne. Im Herbst möchte er möglicherweise einen weiteren Arzt einstellen, bei Bedarf könne er sogar die Praxisräume erweitern.

Als junger Arzt setzt Kahf auch auf moderne Technologien. Er möchte mit Künstlicher Intelligenz arbeiten und digitale Kommunikationswege nutzen, beispielsweise unterstützte ein Chatbot die Patienten bei Anliegen wie Rezeptbestellungen.