Medizinische Versorgung: In Schömberg gibt es einen neuen Hausarzt

Mit der Praxiseröffnung am 1. September entschärft der Arzt Mujahid Kahf die prekäre medizinische Versorgung im Oberen Schlichemtal.
Zum Jahresende 2024 schloss das Ärzteehepaar Susanne Hinderer-Weber und Hans-Otto Weber ihre Praxis in der Schömberger Brunnenstraße nach 27 Jahren. Damit wurde das Loch in der Ärzteversorgung im Oberen Schlichemtal noch vergrößert. Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal und die Stadt Schömberg haben bereits vor gut einem Jahr eine Werbekampagne gestartet, um neue Ärzte für die Raumschaft zu gewinnen.