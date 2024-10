Die angekündigte Schließung der räumlich am SRH Krankenhaus angegliederten Notfallpraxis in Oberndorf sorgt weiterhin für Diskussionen – und Unmut.

Interventionen auf verschiedenen Ebenen

Auch in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend kommt das Thema auf den Tisch. In diesem Fall von Wolfgang Hauser, der damit die Frage verbindet, wie man sich gegebenenfalls auch als Gremium in den Widerstand einbringen könnte, nach dem Motto, dass es vielleicht auch etwas wert sei, wenn man sich als ganze Stadt aufstelle. Bürgermeister Matthias Winter wollte dem nicht widersprechen, nahm aber das Stichwort auf, um über Maßnahmen zu berichten, die vor allem in kollegialem Schulterschluss im Landkreis und mit den anderen von Schließung betroffenen Kommunen gelaufen sind.

Allerdings ließ er kaum Zweifel daran, dass er sich angesichts des Tons, mit dem die Kassenärztliche Vereinigung, die Schließung ohne vorherige Information oder gar Argumentation durchsetzen will, eine konstruktive Diskussion kaum vorstellen kann.