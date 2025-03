Medizinische Versorgung in Horb: Widerstand gegen Schließung der Geriatrischen Reha wächst

Medizinische Versorgung in Horb

1 Der Standort der KLF in Horb: Steht die geriatrische Reha dort vor dem Aus? (Archivbild) Foto: Maria Hopp

Der Vorschlag der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF), die Geriatrische Rehaklinik in Horb entweder schnell zu privatisieren oder zu schließen, sorgt für Unmut. Nun meldet sich auch der Kreisseniorenrat zu Wort.









Sorgt der Kreistag an diesem Montag für das Aus der geriatrischen Reha in Horb? Dieser Vorschlag liegt am Nachmittag auf den Tischen der Kreisräte. Der Vorschlag stammt vom Aufsichtsrat der KLF, der vor wenigen Tagen getagt hat. Vorgeschlagen ist ein enger Zeitplan für eine eventuelle Privatisierung oder Schließung.