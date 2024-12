Medizinische Versorgung in Horb: Ein bisschen Hoffnung in der Kinderarzt-Krise?

1 Ein Kind wird beim Kinderarzt untersucht. Wie wird sich die Kinderarzt-Situation im kommenden Jahr entwickeln? (Symbolfoto) Foto: Seventyfour - stock.adobe.com

Hoffnungsschimmer in der Kinderarzt-Krise oder doch nur Tropfen auf dem heißen Stein? Kinderärztin Oprea hat jetzt Verstärkung in der Praxis. Und Horbs Kinderarzt Michael Nagel geht in eine kleine „Verlängerung“.









Können Eltern wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen in der Kinderarzt-Krise? Horbs Kinderärztin Ioana Oprea hat Verstärkung in der Praxis erhalten. Unserer Redaktion erklärte sie schon Anfang Dezember: „Eine Kollegin hat die Genehmigung, als Sicherstellungsassistentin zu arbeiten, in Übergang bis zu ihrer Zulassung für die vertragsärztliche Tätigkeit. In dieser Hinsicht unterliegen wir, mitunter auch zeitlich, den gesetzlichen und berufsständischen Normen und Regelungen, dennoch können wir neue Patienten aufnehmen.“