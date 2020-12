Medizinische Versorgung in Bad Herrenalb Praxis seit Weihnachten geschlossen

"Das bringt immer größere Belastungen gerade in einer Einzelpraxis wie meiner. Zu meinem Bedauern kann ich nicht mehr alle Patienten, die kommen, als Hausarztpatienten aufnehmen", hatte sie noch zu Beginn des Jahres in einem Krisengespräch mit ihren Kollegen Rainer Hofmeister aus Bad Herrenalb und Hans-Jürgen Hornberger aus Dobel gesagt – der seine Praxis altersbedingt zum Juli 2020 schloss. Noch gibt es hier keinen Nachfolger. Jetzt ist Schaeff selbst so weit.

Sie ist an der Altersgrenze. Und, so ihre langjährige Praxishelferin Lore König: "Bei uns ist jetzt in den allerletzten Tagen der Bär los." Relativ kurzfristig sei bekannt geworden, dass die Praxis zum Jahresende schließt. Die langjährige Hausärztin selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der 23. Dezember war letzter Öffnungstag. "Danach geht es direkt ans Ausräumen", so König unmittelbar vor der Schließung.

Spontaner Entschluss

In wenigen Übergangstagen wurde im Anschluss vom neuen Mediziner das Notwendige renoviert und eingerichtet. "Für mich war der Entschluss der Übernahme der Bad Herrenalber Praxis als Zweitpraxis relativ spontan", berichtet Greiner. "Zunächst wunderte ich mich im Sommer dieses Jahres über die vielen neuen Patienten, die plötzlich aus dem Raum Bad Herrenalb nach Ettlingen kamen." Dort praktiziert der promovierte Allgemeinmediziner seit 28 Jahren. "Über die Ettlinger Arztkollegen Gertraud Maier und Wolfhart König, die ja in Bad Herrenalb leben, habe ich von der fast dramatischen Situation in der Stadt erfahren. Das hat mich berührt."

Zwei junge Ärztinnen

Und er wurde aktiv: Zwei junge Ärztinnen seiner Praxis, Gabriele Künzel-Schneider, bereits Fachärztin, sowie die in der Facharztausbildung befindliche Katharina Jaime, konnte er für den Einsatz in seiner Zweitpraxis in der Siebentälerstadt gewinnen. Die beiden werden ab 4. Januar in der Praxis sein. "Ich selbst bin zunächst einen halben Tag in Bad Herrenalb", so Greiner weiter, der zudem bereits in Verhandlungen über einen Umzug in großzügigere Praxisräume steht: "Ein Jahr werden wir wohl in den jetzigen Räumen bleiben, dann wird es einen Umzug innerhalb Bad Herrenalbs geben."

Offene Sprechstunde

Noch etwas ist neu im Konzept des Mediziners Greiner: "Ich bin ein Anhänger der offenen Sprechstunde. Das heißt, wenn jemand ein Anliegen hat, kann er, ohne einen Termin auszumachen, während der Öffnungszeiten in die Sprechstunde kommen. Ein Hausarzt sollte kurzfristig da sein für seine Patienten." Für umfangreichere Untersuchungen oder Gespräche gibt es dann Termine. Ganz wichtig auch: Greiner wird die Patienten seiner Vorgängerin übernehmen. Neben denen der normalen hausärztlichen Versorgung auch solche aus Pflegeheimen.