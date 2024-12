Gute Nachrichten für Patienten!: Hausarzt-Praxis in Bad Teinach in letzter Sekunde gerettet

Hausarzt-Praxis in Bad Teinach in letzter Sekunde gerettet

1 „Liebe Patienten, der Standort in Bad Teinach wird weitergeführt“, steht auf einem unscheinbaren Zettel, der zwischen Bürgermeister Markus Wendel und Mednos-Geschäfsführerin Viola Behrens an der Trennwand klebt. Foto: Terkowsky

Viele waren geschockt, als das Aus für die Hausarztpraxis von Ärztin Ulrike Günther in Bad Teinach bekanntgegeben wurde. Jetzt melden der Betreiber Mednos und Bürgermeister Markus Wendel plötzlich: Halt! Kommando zurück! Das ist noch nicht alles.









Link kopiert



In den Räumen der Praxis in der Bad Teinacher Badstraße herrscht Ruhe. Keine Patienten, keine Mitarbeiter. Nur Viola Behrens, Geschäftsführerin des Praxisbetreibers Mednos, und Bürgermeister Markus Wendel sitzen im ansonsten leeren Wartezimmer gelassen lächelnd auf den Stühlen. Irgendwie will die Stimmung nicht zu der Information, dass die Praxis zum 31. Dezember schließt, passen. „Macht sie auch nicht, wir haben zum Mai einen Nachfolger gefunden. Und bis dahin bleibt die Praxis normal geöffnet“, löst Behrens schließlich das Rätsel freudestrahlend auf.