Medizinische Versorgung: Bisher kein Nachfolger für Kinderärztin in Bisingen

1 Claudia Noll-Streich praktiziert in Bisingen nicht mehr. Foto: Gern

Die Lage bei der medizinischen Versorgung von Kindern in Bisingen spitzt sich weiter zu: Claudia Noll-Streich hat die Kinderarztpraxis an der Steinhofener Straße verlassen – ein Nachfolger gibt es bisher nicht.









Link kopiert



Die Kinderärztin Claudia Noll-Streich hatte die Praxis an der Steinhofener Straße in Bisingen zum 1. Oktober verlassen und ist nun beim MVZ in Balingen angestellt. Wie die „paeDOC MVZ GmbH“ mit Sitz in Lenningen im Juli mitgeteilt hatte, sei man „bemüht, einen Nachfolger zu finden“. Offenbar zeichnete sich eine Nachfolge ab, allerdings hat sich diese wegen Schwangerschaft zerschlagen, heißt es aus dem Umfeld der Praxis.