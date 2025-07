1 Bürgermeister Jörg Frey (von rechts) steht mit Kinderärztin Maruia Lehmann und den beiden Arzthelferinnen Bettina Fleig und Ilona Dorer in den neuen Praxisräumen im alten Schulhaus. Foto: Gemeinde Schonach Maruia Lehmann eröffnet ihre Kinderarztpraxis im Ärztehaus in Schonach. Die Versorgung „geht in die richtige Richtung“, freut sich der Bürgermeister.







Zum 1. Juli hat die in Schonach wohnhafte Kinderärztin Maruia Lehmann ihren vorübergehenden Praxissitz im örtlichen Gesundheitszentrum Burger in der Sommerbergstraße 13 in das neue Ärztehaus im alten Schulhaus in der Turntalstraße verlegt.