Mediziner über Darmgesundheit: „Jeder Furz ist einer zu viel“

Für viele ein unangenehmes Thema – doch Darmgesundheit ist wichtig. Der Arzt Ulrich Selz spricht über Fibermaxxing, Blähungen und die richtige Konsistenz des Stuhlgangs.

Als Kind hatte er selbst massive Darmprobleme, auch deshalb beschäftigt sich der Mediziner Ulrich Selz seit Jahren mit dem Darm, den er auch „unser Bauch-Gehirn“ nennt. Im Interview spricht er darüber, warum viele Menschen trotz unauffälligem Befund ständig unter Unwohlsein leiden können – und was man jeden Tag tun kann, um den Darm zu schonen.

Herr Selz, ist der Darm ein unterschätztes Organ? Definitiv. Man spricht nicht umsonst von der Darm-Hirn-Achse. 80 Prozent aller Neurotransmitter wie Dopamin und Serotonin, also Botenstoffe, die Körperfunktionen wie Herzschlag, aber auch Emotionen, Schlaf und Lernprozesse steuern, werden im Darm gebildet. Wenn Verdauungsprozesse nicht richtig funktionieren, wenn der Darm gestört ist, hat das massive Auswirkungen auf unseren ganzen Körper. Wir sind etwa ständig müde, haben Probleme mit der Haut – und der Darm ist auch das Herzstück unseres Immunsystems, um nur einige Punkte zu nennen.

Der Darm kommuniziert also mit dem Gehirn?

Sicher, der Darm wird auch als unser Bauch-Gehirn bezeichnet. Er hat deutlich mehr Einfluss auf unser Wohlbefinden und eben auch auf Krankheiten, als vielen bewusst ist. Er ist quasi das Zentrum für unsere Gesundheit. Vereinfacht gesagt funkt etwa 90 Prozent „von unten nach oben“. Und man spricht ja auch vom „Bauchgefühl“. Ist die Darmfunktion gestört, beeinflusst das unter anderem die Psyche. Auch bei neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen wie Autismus, Parkinson und Alzheimer spielt der Darm eine Rolle. Wir müssen somit das Gehirn und den Darm gesund erhalten, um gut leben zu können.

Der Ingoldstädter Arzt Ulrich Selz steht mit seinem Buch „Der Darm-Doc“ auf der „Spiegel“-Bestseller-Liste. Foto: Stefan Bösl

Was hält den Darm denn gesund?

Zunächst einmal die Ernährung. Ballaststoffe sind essenziell für die Darmfunktion. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Doch 70 Prozent der Bevölkerung nehmen laut Studien zu wenig zu sich.

Warum sind Ballaststoffe so wichtig?

Zum einen sättigen sie länger. Die Fasern quellen im Magen auf und lassen den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen, sprich: Wir haben weniger Heißhunger. Zudem sind Ballaststoffe gutes Futter für die Darmbakterien, die jeder von uns hat und braucht. Je darmfreundicher unsere Ernährung, desto vielfältiger ist unsere Darmflora, die zum Beispiel für eine gesunde Verdauung, für die Abwehr von Krankheitserregern und für die Produktion von Botenstoffen sorgt.

Was halten Sie vom sogenannten Fibermaxxing, das gerade in ist, also dem Trend, so viele Ballaststoffe wie möglich zu essen?

Vor allem die sozialen Medien treiben immer wieder Trends nach vorn. Gerade schwimmen wir tatsächlich auf der Fibermaxxing-Welle. Das ist aber kontraproduktiv für unseren Körper. Genauso wie die ketogene Welle, bei der Fleischkonsum im Mittelpunkt steht und Kohlenhydrate auf ein Minimum reduziert werden, oder die Antinährstoffwelle, bei der Obst und Gemüse tabu sind. Ich sage dazu: Wir brauchen keine Trends, keine Extreme, sondern Ausgewogenheit und Vielfalt. Die Wissenschaft belegt seit Jahren stabil, was gut und gesund für uns ist. Man sagt auch: Esst einen Regenbogen, also bunt und vielfältig.

Sie hatten einst selbst Darmprobleme.

Ja, in meiner Kindheit und Jugend hatte ich ständig Bauchschmerzen und Blähungen. Erst als ich meine Ernährung radikal umgestellt habe, kam Besserung. Es dauert bei den meisten Menschen etwa ein halbes Jahr bis die Darmflora wieder auf Kurs ist. Linderung kann aber schon nach wenigen Tagen eintreten.

Auf was haben Sie verzichtet?

Zum Beispiel auf Fertigprodukte. Hochverarbeitete Lebensmittel fördern unter anderem Entzündungen im Körper. Ganz abgesehen davon, dass sie zu viel Fett, Zucker und Salz enthalten. Man sollte also die Finger lassen von Fertigpizza, abgepackten Backwaren, Formfleisch wie Chicken Nuggets, gezuckerten Frühstücksflocken, Snacks wie Keksen und Chips. Auch Soft- und Energydrinks sollte man weglassen. Genauso Weißbrot. Gleiches gilt für Wurst, denn sie enthält Nitritpökelsalz und steht im dringenden Verdacht, krebserregend zu sein. Trotzdem halte ich nichts von Verboten. Es kommt aufs Maß an. Wer unter der Woche Vollkornbrot isst, kann sich am Wochenende auch mal ein weißes Brötchen gönnen.

Welche Ernährungsweise ist am besten?

Generell gilt: Die beste Ernährung ist die, die einem gut tut – und die vor allem alltagstauglich und leicht durchzuhalten ist. Insgesamt hat sich die mediterrane Ernährung für die meisten als beste Kostform erwiesen. Sie reguliert etwa nachweislich den Blutdruck und Cholesterinwerte, beugt somit Herz-Kreislauferkrankungen vor. Und Entzündungsprozessen, die unter anderem Diabetes und Demenzen fördern können.

Was bedeutet dabei mediterran?

Nicht das, was der Italiener am Eck serviert – also nicht Pizza und Pasta. Wobei auch das ab und zu in Ordnung ist. Mediterran heißt pflanzenbasiert, sprich: reichlich frisches Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte. Dazu gute Fette, etwa Omega-3 über Olivenöl, und ein- bis zweimal die Woche Fisch wie Lachs und Makrele. Dazu moderat weitere Eiweißlieferanten wie Milchprodukte oder Geflügel. Bei Reis, Nudeln und Brot empfehlen sich Vollkornprodukte. Auch Beeren und Nüsse sind sehr gesund, man sollte sie jeden Tag in den Speiseplan einbauen, sofern man sie verträgt.

Verträglichkeit ist eh ein großes Thema. Viele Menschen haben Allergien und Unverträglichkeiten.

Ich habe keine Zahlen, aber gefühlt stimmt das. Vermutlich hat das auch mit dem Konsum von Fertigprodukten zu tun. Und bei Menschen mit Darmproblemen kann sowieso der Schuss nach hinten losgehen, selbst bei eigentlich gesunden Lebensmitteln. Fermentiertes wie Sauerkraut oder Kimchi etwa, ich meine hier frische Produkte und nicht aus der Dose, sind bei den meisten für den Darm wie Dünger für eine Blumenwiese. Ist die Darmtätigkeit gestört, kann es durch Fermentiertes – und andere Ballaststoffe – jedoch zu hohem Histaminausstoß und dadurch zu allergischen Reaktionen kommen. Die Ernährung sollte man daher ganz langsam und behutsam umstellen.

Gibt es weitere Faktoren, die den Darm stören können?

Ja, Stress zum Beispiel. Und zu wenig Bewegung. Bereits kleine Änderungen können hier Besserung bringen. Wie die Oma schon wusste, tun uns Verdauungsspaziergänge gut. Zehn Minuten direkt nach dem Mittagessen reichen, um die Durchblutung zu fördern und den Blutzuckerspiegel zu senken. In den USA ist inzwischen der sogenannte Fart Walk in, der Furz-Spaziergang.

Apropos: Es gilt zwar als unschicklich, dennoch stellt sich die Frage, ob furzen gesund ist?

Ich sag ja immer: Jeder Furz ist einer zu viel. Klar, es ist völlig normal, dass ab und zu etwas Luft abgeht, vor allem nachts. Aber Blähungen sind nicht normal. Wer 50 Flatulenzen und mehr am Tag hat, sollte nach den Ursachen suchen. Die ersten Tipps lauten: kleinere Portionen essen, gründlicher kauen, beim Essen nicht reden. Und wie gesagt für Bewegung nach dem Essen sorgen.

Ständig Bauchweh, chronischer Durchfall, Verstopfung – was, wenn man Beschwerden hat, der Arzt aber keine Diagnose dazu findet?

Es gibt zahlreiche Darmprobleme und Erkrankungen. Dazu akute Auslöser wie Viren und Bakterien. Werden jedoch keine eindeutigen Symptome gefunden, die zu einer Diagnose führen, heißt es oft: Das ist eben psychisch bedingt. Ja, das kann tatsächlich sein, es kann sich etwa um ein durch Stress ausgelöstes Reizdarm-Syndrom handeln. Überhaupt kann Stress die guten und wichtigen Bakterien im Darm reduzieren. Zudem können Medikamente zu Darmproblemen führen, Schmerz- oder Diabetes-Mittel zum Beispiel. Oft steckt aber auch das Thema Ernährung dahinter. Oder eine falsche Bakterienbesiedlung im Dünndarm. Und das kann dann zu Blähungen, Völlegefühl, Sodbrennen, Durchfall oder Verstopfung, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Brain Fog führen.

Diese falsche Darmbesiedlung im Dünndarm wird auch als Sibo bezeichnet, als Small Intestinal Bacterial Overgrowth.

Ja, die Dunkelziffer ist hier hoch. Betroffene rennen von Arzt zu Arzt, ohne eine Diagnose und Hilfe zu bekommen. Ich empfehle in solchen Fällen, das Mikrobiom testen zu lassen. Das geht mittlerweile ganz einfach mit Atemtests. Wir leben generell in einer Zeit, in der diagnostisch viel möglich ist. Keiner muss leiden, sondern man sollte sich schnell professionelle Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, das etwas nicht stimmt. Wobei allerdings nicht alles von den Kassen bezahlt wird. Leider.

Helfen auch Probiotika oder Nahrungsergänzungsmittel?

Probiotika bringen nichts. Die Bakterien dringen nämlich gar nicht bis zum Darm durch. Bei Nahrungsergänzungsmitteln sollte man individuell abwägen und sich mit dem Arzt besprechen.

Wie stehen Sie zum Thema Fastenkuren?

Insgesamt ist das Fasten gut für die Darmgesundheit. Dabei regeneriert sich unter anderem die Schleimhaut. Auch Minifasten tut gut. Wenn man gesund und mit dem Darm alles in Ordnung ist, ist es aber nicht notwendig. Ein gewisses Maß halten, die gesunde Mitte finden – das ist hingegen wichtig im Alltag.

Wie oft sollte man eigentlich „groß“ aufs Klo?

Das ist sehr individuell. Als normal und gesund gilt alles von ein- bis dreimal täglich bis dreimal wöchentlich. Stuhlgang wird nun mal von vielen Faktoren beeinflusst – Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme, Bewegung, Stress. Wichtiger als die Häufigkeit ist, dass der Toilettengang schmerzfrei verläuft – und dass die Konsistenz stimmt.

Wie sollte das Häufchen denn aussehen?

Ich sag mal so: wie eine schnittfeste Wurst. Ideal ist, wenn sie an der Oberfläche platt und recht glatt ist, nur mit kleinen Rissen. Breiartiger Stuhl oder weiche Klumpen und Fetzen können auf eine unausgewogene Ernährung hindeuten. Harte Klumpen und Hasenköttel wiederum auf zu wenig Flüssigkeit und zu wenig Ballaststoffe.