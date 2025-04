1 Rechts oder links? Es empfiehlt sich, den gleichen Arm zu wählen, wenn eine Impfung mehrere Impfdosen erfordert. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Beim Impftermin stellt sich oft die Frage: Rechts oder Links? Die Entscheidung scheint Forschern zufolge nicht ganz unwichtig zu sein.









Sydney - Corona-Impfungen zeigen eine bessere Wirkung, wenn die benötigten Impfdosen in den gleichen Arm verabreicht werden. Das ist das Ergebnis einer im Fachblatt "Cell" veröffentlichten Studie einer Gruppe um Tri Phan von der Universität New South Wales in Sydney und dem australischen Forschungsinstitut Garvan Institute of Medical Research.