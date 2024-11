Medizin in Wildberg: Arztpraxis zieht von Gültlingen nach Sulz um

Medizin in Wildberg

1 In der Kirchstraße 22 zieht die Arztpraxis ein. Foto: Menzler

Die Hausarztpraxis in Gültlingen hat ihre Zelte abgebrochen und schlägt sie nun in Sulz auf. Mit den neuen Praxisräumen ist es dem Träger nach langer Suche auch gelungen, eine neue Ärztin für den Standort zu begeistern. Ab dem 15. November übernimmt Olga Csorba. Der Träger Mednos erklärt, warum der Umzug nötig ist und was sich nun ändert.









Im gelöschten Gässle 11 in Gültlingen packen die Ärzte ihre Sachen: Zum 31. Oktober schloss die Praxis und zieht nun nach Sulz am Eck um. Das bedeutet für Heike Buschmann-Kaspari, die bereits das Rentenalter erreicht hat, auch den Abschied von der Praxis. Denn sie darf jetzt endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen gehen, nachdem sie die Praxis vorübergehend noch weitergeführt hatte.