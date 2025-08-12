Mehr Freiräume für schwierige Fälle: So funktioniert die Arztpraxis der Zukunft in Nagold

In der Praxis von Allgemeinmediziner Joachim Kurth in Nagold bekommen Mitarbeiter mehr Kompetenzen, um den Ärzten mehr Freiraum für komplexe Fälle zu verschaffen.
Das Nagolder Hausarztzentrum von Joachim Kurth sichert einen guten Teil der hausärztlichen Versorgung im Großraum Nagold. Gut 7000 Patienten zählt das Zentrum in der Schillerstraße in einem Quartal. Damit das auch in Zukunft so bleibt – oder die Versorgung sogar noch besser wird – hat sich Kurth mit seinem Team einem neuen Programm angeschlossen, das den vielsagenden Namen „HÄPPI“ (Hausärztliches Primärversorgungszentrum – Patientenversorgung Interprofessionell) trägt.