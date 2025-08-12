Mehr Freiräume für schwierige Fälle: So funktioniert die Arztpraxis der Zukunft in Nagold

In der Praxis von Allgemeinmediziner Joachim Kurth in Nagold bekommen Mitarbeiter mehr Kompetenzen, um den Ärzten mehr Freiraum für komplexe Fälle zu verschaffen.

Das Nagolder Hausarztzentrum von Joachim Kurth sichert einen guten Teil der hausärztlichen Versorgung im Großraum Nagold. Gut 7000 Patienten zählt das Zentrum in der Schillerstraße in einem Quartal. Damit das auch in Zukunft so bleibt – oder die Versorgung sogar noch besser wird – hat sich Kurth mit seinem Team einem neuen Programm angeschlossen, das den vielsagenden Namen „HÄPPI“ (Hausärztliches Primärversorgungszentrum – Patientenversorgung Interprofessionell) trägt.

Das Ziel, die Versorgung im ländlichen Raum allgemein und im Raum Nagold im Speziellen zu verbessern, erreicht Kurth bei „HÄPPI“ damit, dass Nicht-Akademiker und Nicht-Ärzte so weitergebildet werden, dass sie den Ärzten in der Praxis viele Arbeiten abnehmen können.

Sich berufsbegleitend zum PA und PCM weiterbilden

Bei Kurth lassen sich seine Mitarbeiterinnen Lu-Ann Schweizer und Celine Prinz zum so genannten PA (Physician Assistant = Arztassistent) weiterbilden. Dieses Studium erfolgt berufsbegleitend und zu großen Teilen digital. Gleiches gilt für die Kurth-Mitarbeiterin Ramona Schweizer, die sich in drei Jahren berufsbegleitend zum Primary Care Manager (PCM), also einer Fachkraft mit einem Bachelor-Abschluss, weiterbildet.

OB Jürgen Großmann (von rechts), Susanna Bublitz, Vorstandsvorsitzende des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, und Minister Peter Hauk besuchten die Praxis von Joachim Kurth (links). Zweiter von links Arzt Ulrich Hartmann. Foto: Bernklau

Diese drei neuen, alten Kolleginnen können den Ärzten im Zentrum vieles abnehmen, was bisher alleine der Arzt abdecken musste. Dadurch bekommen die Ärzte mehr Freiräume für die wirklich schwierigen und komplexen Fälle. Die drei Frauen arbeiten nach eigenen Aussagen inzwischen in der Praxis zu 80 Prozent selbstständig, können sich aber unkompliziert jederzeit an die Ärzte wenden.

„Das Schwierigste daran war der Kopf des Chefs“

Für die Ärzte selbst war dieser Weg auch nicht gerade selbstverständlich. „Das Schwierigste daran war der Kopf des Chefs“, gibt Joachim Kurth zu. „Man muss sich die Frage beantworten: Muss ich als Arzt wirklich alles selbst machen.“ Da sollte man als Arzt schon die Antwort „Nein“ für richtig erachten.

Die neue Arbeitsverteilung hat sich übrigens im Zentrum auf vielen Ebenen positiv ausgewirkt: „Die Zufriedenheit der Patienten und die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist sehr groß“, erzählt der Hausarzt.

„Wo etwas digital geht, wird es auch digital gemacht“

Diese Zufriedenheit könnte auch daher kommen, weil zum HÄPPI-Programm auch die Forcierung der Digitalisierung in der Praxis gehört: „Wo etwas digital geht, wird es auch digital gemacht“, berichtet Kurth. Zum Beispiel bekommt das Zentrum eine eigene App. Zudem ist die Einführung eines – einem Bankautomat ähnlichen – Automaten geplant, an dem Kunden mit ihrer Gesundheitskarte – und ohne Mitarbeit des Praxis-Teams – Rezepte und ähnliches abrufen, ausdrucken und gleich mitnehmen können.

Ein Teil des Teams des Hausarztzentrums Nagold Foto: Bernklau

Derzeit ist das Hausarztzentrum von Joachim Kurth noch eine HÄPPI-Pilotpraxis, in der das Programm bestens funktioniert. Deshalb schauten sich der für den ländlichen Raum zuständige Minister Peter Hauk (CDU) und Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann gemeinsam mit Susanna Bublitz, Vorstandsvorsitzende des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, die Praxis in der Schillerstraße an – und waren beeindruckt.

Kraftvolles Instrument für langfristige Sicherstellung der Versorgung

„Das Häppi-Programm ist ein kraftvolles Instrument für die langfristige Sicherstellung der wohnortnahen hausärztlichen Versorgung“, lobte das Stadtoberhaupt. Minister Hauk lobte die Verbesserung der Qualität der Versorgung, aber auch die deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Durch „HÄPPI“ könnten sich die Ärzte und Ärztinnen auf ihr Kerngeschäft und besonders schwere Fälle konzentrieren, analysierte Hauk.

Bisher ist die Praxis von Kurth noch die einzige HÄPPI-Praxis im Großraum Nagold. Allerdings kann sich der Mediziner gut vorstellen, dass nach der Pilotphase weitere Praxen im Großraum Nagold zu dem Programm dazustoßen werden.