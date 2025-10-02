Medizin in Maulburg: Wo Defibrillatoren sinnvoll sind

Im Gemeinderat Maulburg gab es Vorschläge, an welchen Stellen Defibrillatoren platziert werden.
Tim Scheer (AED Defibrillator Scherr) hat im Gemeinderat sein Konzept für die Aufstellung von auch abends und nachts zugänglichen Automatisierten externen Defibrillatoren (AED) vorgestellt. Die Geräte werden zur Wiederbelebung von Menschen eingesetzt. Wird der Notarzt alarmiert, eilen zwei Ersthelfer mit der kürzesten Entfernung zum Einsatzort dorthin, um den Patienten zu versorgen, so der ehemalige Notfallsanitäter. Ein dritter Ersthelfer holt einen in der Nähe aufgestellten Defi. Viele Herzinfarkte ereigneten sich in den frühen Morgenstunden und in der Nacht.