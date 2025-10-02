Medizin in Maulburg: Wo Defibrillatoren sinnvoll sind

Tim Scheer (AED Defibrillator Scherr) hat im Gemeinderat sein Konzept für die Aufstellung von auch abends und nachts zugänglichen Automatisierten externen Defibrillatoren (AED) vorgestellt. Die Geräte werden zur Wiederbelebung von Menschen eingesetzt. Wird der Notarzt alarmiert, eilen zwei Ersthelfer mit der kürzesten Entfernung zum Einsatzort dorthin, um den Patienten zu versorgen, so der ehemalige Notfallsanitäter. Ein dritter Ersthelfer holt einen in der Nähe aufgestellten Defi. Viele Herzinfarkte ereigneten sich in den frühen Morgenstunden und in der Nacht.

Viele Defibrillatoren sind nachts nicht zugänglich Es gibt viele Defis in Maulburg, aber viele von ihnen sind in den Abend und frühen Morgenstunden nicht öffentlich zugänglich – etwa der im CC-Markt oder der im Kindergarten Steegmatt. Für dieses Viertel bestünde die Möglichkeit, eine AED-Säule an der Kreuzung Hauptstraße/Mühlenstraße aufzustellen. Auch ein AED an der Bushaltestelle wäre sinnvoll. Eine Säule kostet laut Scheer 1200 Euro und der Kasten, in dem das AED untergebracht ist, inklusive Beleuchtung und Heizmatte etwa 499 Euro. Hinzu komme der AED, der laut Scheer je nach Modell bei 1099 bis 2300 Euro liegt. Das Fundament für die Säule müsste der Werkhof gießen.

Scherr schlägt einen Defi an der Fassade der Feuerwehr oder des Werkhofs vor und ein Gerät an der Fassade der Kita Wiesental.

Die Schulen haben Geräte

Das Areal rund um den Schulcampus ist gut mit Defis ausgestattet. Es gibt einen im Foyer der Alemannenhalle, im Hallenbad hinter dem Drehkreuz, in der Schule, im Kindergarten, im Tennisclub und in der Helen-Keller-Schule. Den Defi im Hallenbad an der Fassade zu platzieren hält Scherr für wenig sinnvoll, weil niemand nur mit Badehose bekleidet zum Defi rennt.

Frage nach einer Anschubfinanzierung

Einen Nutzen hätte es aber, den Defi im Rathaus an der Fassade zu platzieren, Ob das allerdings vom Denkmalschutzamt genehmigt wird, ist unklar.

Bürgermeisterin Jessica Lang fragte nach einer Anschubfinanzierung für die Außengeräte. Ihr schwebt vor, dass die Bürgerstiftung einen Teil der Kosten übernimmt.

Tim Scherr sagte, manche Kommunen verbuchten die Investitionen beim Posten „Gebäudeunterhalt“. Eine Anschubfinanzierung könne auch die Sparkasse gewähren. Heidrun Seidensticker (FW) wies daraufhin, dass Defis in Frankreich mehr verbreitet seien. Andere Länder seien beim Thema AED pfiffiger, bestätigte ihr Scheer. „In Italien stehen Defibrillatoren auf öffentlichen Plätzen zu Verfügung.“

Elektrodentausch nach dem Einsatz

Markus Meßmer (Wir für Maulburg) fragte, ob man die Geräte mehrfach benutzen könne. Scherr bestätigte das. Allerdings müssten die Elektroden nach jedem Einsatz ausgetauscht werden. Eine Elektrode koste 70 Euro. Die Batterie müsse man aber nach einem Einsatz nicht wechseln.

Kurt Greiner fragte, wie oft Defis zum Einsatz kämen. Sie kämen dank der Ersthelfer-Apps tendenziell mehr zum Einsatz, so Scheer.Ein Beschluss wurde nicht gefasst, der Gemeinderat entscheidet aber demnächst, welche der von Scherr vorgeschlagenen Maßnahmen er umsetzt.