Damit ist die kinderärztliche Versorgung in Furtwangen nach zwei Monaten Pause wieder gesichert. Die Praxis läuft nun allerdings unter der Regie der Stadt Furtwangen mit Bürgermeister Josef Josef Herdner als Dienstherr.

Zum Jahresende hatten die drei Furtwanger Kinderärzte ihre Praxis geschlossen und die Kassenzulassung zurückgegeben. Die einzige Möglichkeit, welche die Stadt Furtwangen damals sah, war die Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) als Einrichtung der Stadt Furtwangen.

Die Suche nach Nachfolgern läuft

Nach verschiedenen bürokratischen Hürden erhielt nun die Stadt Furtwangen als Betreiber des MVZ zum 1. März die Kassenzulassung und konnte damit den ärztlichen Betrieb wieder eröffnen. Die Kinderärzte Martin Gellert, Hans-Peter Brendle und Waltraud Litz-Walter hatten sich bereit erklärt, für den Anfang in der Kinderarztpraxis im MVZ wieder die Versorgung der jungen Patienten zu übernehmen. Von vielen Seiten kam bereits Zustimmung und Erleichterung, dass nun die kinderärztliche Versorgung vor Ort wieder gesichert ist.

Bürgermeister Josef Herdner hofft, dass die Praxis unter der Regie der Stadt wieder angenommen wird. Im Januar hatte der Gemeinderat die Zustimmung zur Satzung des MVZ erteilt. Nicht zuletzt ist es für die Stadt von Bedeutung, dass sich das MVZ durch die Einnahmen aus den Abrechnungen mit den Krankenkassen selbst trägt. Auch deshalb ist es von Bedeutung, dass das Zentrum von den Familien wieder rege genutzt wird.

Erweiterung des MVZ möglich

Darüber hinaus, so Bürgermeister Herdner, ist man nun auf der Suche nach Nachfolgern für die drei aktuellen Kinderärzte, die eigentlich mit der Schließung ihrer Praxis in den Ruhestand treten wollten. Wenn dann die Praxis wieder gut angelaufen ist und eventuell bereits mögliche Nachfolger gefunden werden, besteht die Möglichkeit, das MVZ im weiteren Verlauf auszubauen und noch andere Fachärzte einzubinden.

Am ersten Tag sah es aber bereits gut aus; das Telefon stand nicht still und es wurden schon die ersten Termine, sogar schon für den ersten Öffnungstag, vergeben. Das MVZ ist aktuell am bisherigen Standort der Kinderarzt-Praxis in der Brechtstraße 36/1 beheimatet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 07723/72 84.