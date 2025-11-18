Medizin in Böblingen: Darum ist diese Geburt so selten wie ein Lottogewinn

In der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Kliniken Böblingen sind eineiige Drillinge zur Welt gekommen.
Die Geburt Ende August sei ein kleines medizinisches Wunder, das vielleicht seltener ist als ein Lottogewinn, heißt es in der Pressemitteilung. Weltweit sind nur wenige solcher Fälle dokumentiert – eine Schwangerschaft, die höchste Aufmerksamkeit und eine professionelle Begleitung auf höchstem medizinischen Niveau erfordert. Nach mehr als zwei Monaten in der Klinik sind die drei frühgeborenen Drillingsmädchen bereit für das nächste Abenteuer, den Weg aus der Klinik ins neue Zuhause.