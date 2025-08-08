Medizin in Balingen: In dieser neuen Praxis ist auch eine Kardiologin an Bord

Die Brüder Krischan und Lennart Spengler eröffnen ihre fünfte Praxis. Ab September sind die Allgemeinärzte im „MVZ Regiomed“ für die Patienten da.
Die Frau war gerade einmal Anfang 50, als sie die Praxis der Doktoren Spengler aufsuchte, berichtet Krischan Spengler beim Besuch unserer Redaktion in den nagelneuen Praxisräumen in der Zollernstraße 50. Er überwies sie an einen Kardiologen – der aber hätte erst nach Monaten einen Termin gehabt. Zu spät, Spenglers Patientin musste in die Klinik. „Davon hat sie sich nicht mehr erholt und ist verstorben.“