Medizin in Albstadt

1 Künftig bestehen Notfallpraxen (grün) unter anderem in Balingen, Rottweil, Sigmaringen, Villingen-Schwenningen, Freudenstadt, Tübingen und Reutlingen, kinderärztliche Bereitschaftsdienste (blau) in Tübingen, Reutlingen, Villingen-Schwenningen und Freudenstadt sowie HNO-ärztliche Bereitschaftsdienste (lila) in VS und Tübingen. Foto: ©WIGeoGIS, München; TomTom Global Content B.V., Eindhoven/KVBW

Die Notfallpraxis in Albstadt-Ebingen wird geschlossen – als eine von insgesamt 18 Praxen im Südwesten. Albstadts OB Roland Tralmer meint: „Noch ist nichts zu.“









Die Pläne zu den Notfallpraxen in Baden-Württemberg wurden am Montag offiziell in Stuttgart vorgestellt.