Medizin im Kreis Calw: Vom Gasaustritt bis Großbrand – Notärzte bekommen Verstärkung

Der Nagolder Oberarzt Alessandro Wenzel ist neu im 13-köpfigen Team. Die Mediziner behalten bei Großschadenslagen den Überblick. All das machen sie ehrenamtlich.
Der Begriff Großschadenslage klingt technisch. Dahinter verbergen sich aber dramatische Situationen, zum Beispiel schwere Verkehrsunfälle, Gasaustritte, Großbrände oder umfangreiche Polizeieinsätze. Und in diesen Situationen kann es dazu kommen, dass viele Menschen gleichzeitig verletzt und auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Dann kommt im Kreis Calw das Team der leitenden Notärzte zum Einsatz. Die übernehmen die ärztliche Führung, koordinieren und überwachen alle Maßnahmen vor Ort.