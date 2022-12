"Medium Rare" in Villingen

2 Cem Tiras (links) ist Inhaber des neuen Restaurants "Medium Rare – Burger und Steakhouse". Sinan Tiras ist in der Küche für die Zubereitung der Gerichte zuständig. Foto: Meene

Es kommt wieder Leben in die Gaststätte der ehemaligen Gambrinus Brauerei: Cem Tiras eröffnet gemeinsam mit seinem Bruder Sinan das Restaurant: "Medium Rare – Burger & Steakhouse".















VS-Villingen - Der Wunsch, sich mit einem eigenen Restaurant selbstständig zu machen, sei bei dem gebürtigen Rottweiler schon immer da gewesen. Er habe nicht lange überlegen müssen, als er von dem leerstehenden Gasthaus "in perfekter Lage" in der Oberen Straße in Villingen erführ, erzählt Tiras im Gespräch mit unserer Redaktion.

Gereizt habe ihn neben der Lage in der Innenstadt auch die Historie des denkmalgeschützen Gebäudes. Von außen sieht das Gebäude noch so aus, wie nach der Sanierung vor zwei Jahren, die historischen bleiverglasten Fenster mit szenischen Fasnet-Motiven blieben erhalten. Nur ein Stechschild weist aufmerksame Passanten auf das neue kulinarische Angebot in der ehemaligen Brauerei hin.

"Rustikal, holzig und modern"

Einige Jahre steht das Gebäude schon leer. Nach dem Auszug der Shisha-Bar war eine Renovierung dringend nötig, diese Stand im Jahr 2020 an. Auch im Inneren orientierte sich Tiras am ehemaligen Gasthaus, die neu renovierten Innenräume sollten "rustikal, holzig aber auch irgendwie modern" sein.

In dem familiengeführten Gasthaus möchte Tiras vor allem Burger und Steaks anbieten, aber auch vegetarische und vegane Gerichte stehen auf der Speisekarte. "Jeder soll sich wohlfühlen", sagt der Gastronom. So wird das Schweinefleisch in der Küche streng vom Rindfleisch getrennt – und durch zwei Fritteusen können auch vegane Gerichte vom Fleisch getrennt werden.

"Geist" der Brauerei soll erhalten bleiben

"Der Geist des Gambrinus lebt weiterhin in unserem Restaurant", sagt der Gastronom. Deshalb soll es auch drei Sorten frisch gezapftes Bier geben.

Die kaufmännischen und sozialen Fähigkeiten habe sich Tiras in den vergangenen Jahren als Marktleiter beim Euronics in Tuttlingen angeeignet. Sein Bruder hingegen glänzt in der Küche mit langjährigen Erfahrungen in der Gastronomie.

Tiras hat große Pläne für die Zukunft: Wenn das erste Restaurant gut läuft, möchte er auch noch einen zweiten Laden aufmachen. Auch von den Krisenzeiten, unter welchen in den vergangenen Jahren auch die Gastronomie-Branche zu leiden hatte, lässt er sich nicht verunsichern: "Ich bin guter Dinge", ist sich Tiras sicher. Und weiter: "Sonst hätte ich es nicht gemacht."