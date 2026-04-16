Medikamente: Rückschlag für weiteres Alzheimer-Mittel Donanemab

Auch für das Alzheimer-Mittel Donanemab sehen Experten keinen belegten zusätzlichen Nutzen im Vergleich zu älteren Behandlungen. Das könnte Folgen für die künftige Verfügbarkeit des Mittels haben.
Berlin - Auch für den Alzheimer-Wirkstoff Donanemab gibt es nach Ansicht eines entscheidenden Expertengremiums keinen belegten Zusatznutzen im Vergleich zu älteren Behandlungsansätzen. Damit stuft der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken (G-BA) den Wirkstoff genauso ein wie zuvor schon Lecanemab - den ersten in Deutschland zugelassenen Alzheimer-Wirkstoff, der sich direkt gegen Eiweißablagerungen im Gehirn wendet.