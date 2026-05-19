Medikamente in Starzach: Eutinger Engel-Apotheker baut Lieferdienst auf

Seit fünf Monaten ist die Löwen-Apotheke in Bierlingen geschlossen. Der Eutinger Apotheker Jesse Christian Egesa will die Versorgung in Starzach sichern und täglich liefern.
Die Bemühungen um eine Nachfolge in der Bierlinger Löwen-Apotheke blieben bislang erfolglos. Die Löwen-Apotheke gegenüber dem Rathaus hat seit dem Jahreswechsel geschlossen. Es habe zwar Interessenten gegeben, diese hätten aber alle gesagt, der Standort sei nicht wirtschaftlich zu betreiben, informierte Bürgermeister Thomas Noé kürzlich in einer Gemeinderatssitzung.