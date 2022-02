Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Geht es um Sucht, denken die meisten Menschen an Drogen, nicht an Medien. Doch auch letztere können süchtig machen. Oft betroffen: Kinder und Jugendliche. Ein Problem, dass sich in der Pandemie verschärft hat? Wir haben bei der Fachstelle Sucht in Calw nachgefragt.