1 Der Umgang mit sozialen Netzwerken will gelernt sein. Foto: © REDPIXEL – stock.adobe.com

In einem Zeitalter, in dem alles nur ein Klick entfernt ist, sind auch die Gefahren allgegenwärtig. So kann sich aus der gelegentlichen Smartphone-Nutzung unter Umständen eine Abhängigkeit entwickeln. Besonders anfällig dafür: Kinder und Jugendliche. Wie ist der Umgang mit dieser Thematik an den Schulen in Calw?















Calw - Sollten Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang mit Smartphone, Computer, sozialen Medien und Co. in der Schule ebenso erlernen können, wie den Satz des Pythagoras im Mathematik-Unterricht und das Konjungieren von Verben im Deutsch-Unterricht? Oft würde es "im Rahmen des Schulalltags" dafür "aber an Raum und Zeit" fehlen, hatte Annika Schüle, stellvertretende Leiterin der Fachstelle für Sucht in Calw, jüngst im Interview mit unserer Redaktion zu bedenken gegeben. Wir haben nachgefragt, wie viel Raum und Zeit die Schulen in Calw diesem Thema nun schlussendlich einräumen und welche Präventionsmaßnahmen sie diesbezüglich treffen.